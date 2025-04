Szczęsny głodny kolejnych sukcesów. “Mam nadzieję, że jeszcze jeden finał przed nami”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny: Mamy fajny nawyk wygrywania finałów

W sobotni wieczór byliśmy świadkami finału Pucharu Króla, w którym FC Barcelona zmierzyła się z Realem Madryt. Spotkanie na Estadio La Cartuja w Sewilli było bardzo ciekawe i przyniosło nam mnóstwo emocji. Ostatecznie drużyna Dumy Katalonii wygrała 3:2 z zespołem Królewskich.

Tym samym podopieczni Hansiego Flicka wstawili do swojej gabloty drugi trofeum w obecnym sezonie, wcześniej sięgając po Superpuchar Hiszpanii. Wojciech Szczęsny, który udzielił pomeczowy wywiadu Mai Strzelczyk, liczy na dotarcie do jeszcze jednego finału w Lidze Mistrzów.

– Mamy fajny nawyk wygrywania finałów – najpierw zgarnęliśmy Superpuchar Hiszpanii, a teraz Puchar Króla. Mam nadzieję, że jeszcze jeden finał przed nami i ten też chciałbym wygrać – powiedział Wojciech Szczęsny, cytowany przez portal “TVP Sport”.

– Był taki moment, w którym straciliśmy kontrolę nad meczem. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie Real będzie musiał wyjść i zaatakować nas agresywniej. W pierwszej części gry (piłkarze Realu – przyp. red.) byli pasywni, a musieli odrabiać straty. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale nie najlepiej sobie z tym poradziliśmy przez 15-20 minut. A takie przestoje z tak dobrym zespołem kończą się utratą bramek. Ale ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, że uda się tę stratę odrobić – dodał.

– Fajnie, że rehabilitacja Roberta przebiega bardzo sprawnie i myślę, że niedługo będzie gotowy do gry, bo potrzebujemy go. Widać dzisiaj było to w końcówce. Ale Ferran zrobił świetną robotę. Zespół zagrał fragmentami świetny mecz, fragmentami trochę gorszy, ale ogólnie wystarczyło, żeby zdobyć to trofeum – zakończył.