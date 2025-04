Gorąca atmosfera przed El Clasico. Atletico też zareagowało

fot. David Torres Alcázar / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico zareagowało na działania Realu Madryt

Real Madryt w finale Pucharu Króla zmierzy się z FC Barceloną. Tym samym w 2025 roku będzie rozegrane drugie El Clasico. Faworyta tej rywalizacji trudno wskazać. Tymczasem przed samym meczem miało miejsce duże zamieszanie, które dotyczy arbitra Ricardo de Burgosa Bengoetxeę.

Sędzia w trakcie konferencji prasowej przed finałem Pucharu Hiszpanii płakał, odnosząc się jednocześnie do krytyki, jaka uderzała w niego w klubowej telewizji Los Blancos. – Kiedy twoje dziecko wraca do domu ze łzami w oczach, ponieważ jego ojca nazwano w szkole złodziejem, jest to bardzo trudne – mówił Bengoetxea.

Z kolei Pablo Gonzalez Fuertes, będący sędzią VAR zapowiedział poważne konsekwencje za materiał telewizyjny Realu. Stołeczny klub opublikował wcześniej konkretne wideo, wskazując jednocześnie szereg błędów popełnionych przez arbitra na korzyść rywali Królewskich.

W mediach społecznościowych zareagował natomiast lokalny rywal Realu. “Przestańcie niszczyć wizerunek hiszpańskiej piłki nożnej” – brzmi post opublikowany na platformie X przez biuro prasowe Atletico Madryt, któremu towarzyszył hashtag: “Przestańcie wyśmiewać sędziów”.

Niedzielna batalia z udziałem Barcy i Realu odbędzie się w Sewilli na Estadio de La Cartuja. Mecz zacznie się o godzinie 22:00. Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają Katalończycy.

