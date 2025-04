Rudiger krytykowany przez byłego gracza Realu. “Powinni go przebadać”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rafael van der Vaart ostro krytykuje Antonio Rudigera

Real Madryt w sobotni późny wieczór przegrał z FC Barceloną w finale Pucharu Króla. Zwycięzcę rozstrzygnęła dopiero dogrywka, a cała rywalizacja zakończyła się triumfem Dumy Katalonii rezultatem 3:2. Tuż przed końcowym gwizdkiem doszło do niecodziennej sytuacji. Antonio Rudiger po zejściu z boiska kompletnie nie umiał opanować emocji i za swoje karygodne zachowanie został ukarany czerwoną kartką.

Do sytuacji związanej z Antonio Rudigerem odniósł się Rafael van de Vaart w programie telewizyjnym „Ziggo Sport”. Były piłkarz Realu Madryt skierował bardzo ostre słowa w kierunku Niemca. Holender powiedział, że defensora Królewskich powinni przebadać.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

– Jest fajnym gościem dla kolegów z drużyny. To trochę zabawny i****a. Czasami jest miłym gościem, a czasami i****ą. Dziś był i****ą. Powinni go przebadać, nie uspokoił się, gdy go przytrzymywali – powiedział Rafael van der Vaart cytowany przez serwis realmadryt.pl.

Real Madryt musi teraz wyłącznie skupić się na walce o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy obecnie zajmują drugą lokatę w ligowej tabeli i tracą cztery punkty do FC Barcelony. Do końca sezonu La Ligi pozostało już tylko pięć kolejek.