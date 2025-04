David Torres Alcázar / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona – Real Madryt

Barcelona i Olmo mają szczęście. Real i Tchouameni także

Już w 11. minucie Real Madryt stracił podstawowego obrońcę. Ferland Mendy doznał kontuzji i nie by w stanie kontynuować gry. Reprezentant Francji wrócił do dyspozycji Carlo Ancelottiego po dłuższej pauzie, ale szybko okazało się, że nie jest gotowy do rywalizacji na najwyższych obrotach. 29-latka zastąpił Fran Garcia.

W 28. minucie Królewscy stracili pierwszego gola – Barcelona otworzyła wynik po strzale Pedrieg. Natomiast a zaledwie trzy minuty później mogli stracić Aureliena Tchouameniego. Środkowy pomocnik Los Blancos zaatakował od tyłu Daniego Olmo – prowadzący to spotkanie sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea ukarał 25-latka żółtą kartką. Jednak przewinienie Francuza zasługiwało na bardziej poważną reakcję arbitra. Zauważył to między innymi portal Archivo VAR.

– Tchouameni wykonuje nożyce na postawnej nodze Daniego Olmo, zginając mu kostkę. De Burgos Bengoetxea i VAR oszczędzili zawodnika Realu. González Fuertes umył ręce – czytamy w poście na portalu X, poświęconym tej sytuacji.

🖥️💥 De Burgos Bengoetxea y el VAR le perdonaron la expulsión a Tchouameni.



👉🏻 El francés hace la tijera sobre la pierna apoyada de Dani Olmo, doblandole el tobillo.



❌ ES ROJA DIRECTA.



▪️ El colegiado vasco tan solo le mostró la amarilla y González Fuertes se lavó las manos. pic.twitter.com/VXzKl5ZVL6 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 26, 2025

Dani Olmo na szczęście uniknął urazu i był w stanie kontynuować grę. Barcelona utrzymała korzystny wynik do przerwy pojedynku z Realem Madryt.