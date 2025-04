ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt wyeliminował Real Sociedad z Pucharu Króla

We wtorkowy wieczór został rozegrany rewanżowe spotkanie w ramach półfinału Pucharu Króla, w którym Real Madryt przed własną publicznością podejmował Real Sociedad. Przed pierwszym gwizdkiem w lepszej sytuacji byli podopieczni Carlo Ancelottiego. Królewscy bowiem wygrali na Anoeta Stadium rezultatem 1:0. Bohaterem starcia wówczas został Endrick, strzelec jedynego gola.

Rywalizacja na Estadio Santiago Bernabeu wyśmienicie rozpoczęła się dla gości. Real Sociedad bowiem objął prowadzenie już w 16. minucie meczu. Na listę strzelców wpisał się Ander Barrenetxea, który wykorzystał akcję sam na sam z bramkarzem.

Na odpowiedź Realu Madryt długo nie musieliśmy czekać. Niespełna kwadrans później do wyrównania doprowadził Endrick. Brazylijczyk znakomitym strzałem przelobował Alexa Remiro. Finalnie trafienie 18-latka było ostatnim akcentem w pierwszych 45. minutach. Drużyny zatem schodziły na przerwę z remisem, ale taki wynik premiował awansem Królewskich.

Druga odsłona spotkania była niezwykle interesująca. Na gola jednak trzeba było poczekać do 73. minuty. Wówczas futbolówkę do własnej bramki wpakował David Alaba. Chwilę później Real Sociedad wyszedł na prowadzenie w dwumeczu, ale kilkanaście sekund później gola strzelił Jude Bellingham. To nie był koniec niesamowitych minut na Estadio Santiago Bernabeu. W 86. minucie bowiem na listę strzelców wpisał się Aurelien Tchouameni. Królewscy byli o krok od zwycięskiego remisu, ale w doliczonym czasie gry bramkę zdobył Mikel Oyarzabal.

Do wyłonienia finalisty Pucharu Króla potrzebna była dogrywka. Wynik długo nie ulegał zmianie, ale w końcówce dodatkowego czasu Real Madryt cieszył się z gola, którego strzelił Antonin Rudiger. Niemiec finalnie został bohaterem swojej drużyny, bowiem wynik do końcowego gwizdka nie uległ zmianie. Podopieczni Carlo Ancelottiego tym samym awansowali do finału Pucharu Króla.

Real Madryt w kolejnym meczu zagra przeciwko Valencii. Real Sociedad natomiast zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas.

Real Madryt – Real Sociedad 4:4 (w dwumeczu 5:4)

Endrick (30′), Bellingham (81′), Tchouameni (86′), Rudiger (115′) – Barrenetxea (16′), Alaba samobój (73′), Oyarzabal (80′ 90+3′)