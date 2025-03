Real Madryt osłabiony przed Pucharem Króla. Kluczowy zawodnik nie zagra

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Thibaut Courtois nie zagra w półfinale Pucharu Króla

Real Madryt we wtorek wieczorem zmierzy się na Santiago Bernabeu z Realem Sociedad. “Królewscy” będą walczyć o awans do finału Pucharu Króla, broniąc skromnej zaliczki z pierwszego meczu (1:0). Wiadomo już, że w nadchodzącym starciu Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z kluczowego zawodnika. Do gry wciąż nie jest gotowy Thibaut Courtois.

Doświadczony bramkarz niedawno wrócił do reprezentacji Belgii po prawie dwuletniej przerwie. O ile w pierwszej konfrontacji z Ukrainą rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut, tak w rewanżu z powodów zdrowotnych zabrakło go w kadrze meczowej.

Ze względu na drobnym uraz Courtois nie zagrał także w ostatnim spotkaniu z Leganes. W jego miejsce między słupkami stanął Andrij Łunin. Podobnie będzie we wtorek (1 kwietnia), gdy Real Madryt zmierzy się z Realem Sociedad. W bramce ponownie stanie Ukrainiec, a Courtois będzie mógł wspierać kolegów z wysokości trybun. Carlo Ancelotti nie uwzględnił go w kadrze meczowej.

W bieżącym sezonie Courtois rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zachowując w nich 11 razy czyste konto. Z nim między słupkami Real stracił 40 bramek. Zawodnikiem klubu z Madrytu jest od lata 2018 roku, gdy odszedł z Chelsea w zamian za 35 mln euro.