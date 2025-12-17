Real Madryt musiał się natrudzić. Trzecioligowiec blisko wielkiej sensacji! [WIDEO]

23:00, 17. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Real Madryt awansował do kolejnej rundy Pucharu Króla. Mecz z trzecioligową Talaverą mógł zakończyć się jednak inaczej. Ostatecznie Królewscy wygrali 3-2.

Talavera - Real Madryt
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Talavera - Real Madryt

Mbappe i Łunin uratowali Real. Kompromitacja była blisko

Real Madryt przystąpił do meczu z trzecioligową Talaverą z nadziejami, że awans do kolejnej rundy Pucharu Króla uda się wywalczyć bez jakichkolwiek trudności. Xabi Alonso postawił głównie na rezerwowych, choć w pierwszym składzie znaleźli się też Kylian Mbapppe, Arda Guler, Dean Huijsen czy Alvaro Carreras.

Do przerwy Królewscy prowadzili dwoma golami. Choć długo się męczyli, ostatecznie przełamali ambitnie grającego rywala i wyszli na prowadzenie za sprawą Mbappe, który wykorzystał rzut karny. Kilka minut później padła bramka samobójcza, która mogła kompletnie załamać gospodarzy.

Tak się jednak nie stało. W drugiej połowie Talavera rosła z każdą minutą, a Real zdawał się liczyć na spokojną końcówkę. W 80. minucie padła bramka kontaktowa, a chwilę później Mbappe ustrzelił dublet. Tym razem wykorzystał błąd bramkarza, który wpuścił dość łatwy strzał.

W doliczonym czasie gry trzecioligowiec zdobył drugiego gola. Strzał bezpośrednio z rzutu wolnego zatrzymał się na poprzeczce, a całą akcję skutecznie wykończył Gonzalo Ignacio Di Renzo. Talavera mogła nawet wyrównać, ale w ostatnim ataku świetną interwencją popisał się Andrij Łunin, który uratował Real przed kompromitacją.