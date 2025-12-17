Real Madryt awansował do kolejnej rundy Pucharu Króla. Mecz z trzecioligową Talaverą mógł zakończyć się jednak inaczej. Ostatecznie Królewscy wygrali 3-2.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Talavera - Real Madryt

Mbappe i Łunin uratowali Real. Kompromitacja była blisko

Real Madryt przystąpił do meczu z trzecioligową Talaverą z nadziejami, że awans do kolejnej rundy Pucharu Króla uda się wywalczyć bez jakichkolwiek trudności. Xabi Alonso postawił głównie na rezerwowych, choć w pierwszym składzie znaleźli się też Kylian Mbapppe, Arda Guler, Dean Huijsen czy Alvaro Carreras.

Do przerwy Królewscy prowadzili dwoma golami. Choć długo się męczyli, ostatecznie przełamali ambitnie grającego rywala i wyszli na prowadzenie za sprawą Mbappe, który wykorzystał rzut karny. Kilka minut później padła bramka samobójcza, która mogła kompletnie załamać gospodarzy.

😱 𝐏𝐄𝐂𝐇 𝐓𝐀𝐋𝐀𝐕𝐄𝐑𝐘! 😱



Królewscy długo się rozkręcali, ale ostatecznie do przerwy prowadzą 2:0! 💥 Znowu kluczowy udział w tej akcji miał Kylian Mbappe. #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/NuXKdT8tk0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 17, 2025

Tak się jednak nie stało. W drugiej połowie Talavera rosła z każdą minutą, a Real zdawał się liczyć na spokojną końcówkę. W 80. minucie padła bramka kontaktowa, a chwilę później Mbappe ustrzelił dublet. Tym razem wykorzystał błąd bramkarza, który wpuścił dość łatwy strzał.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄, 𝐀𝐋𝐄 𝐓𝐄𝐍 𝐊𝐋𝐎𝐏𝐒 𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐀𝐑𝐙𝐀! 😬🫣



Koszmarna pomyłka golkipera! 😱 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/DsNcCImEpU — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 17, 2025

W doliczonym czasie gry trzecioligowiec zdobył drugiego gola. Strzał bezpośrednio z rzutu wolnego zatrzymał się na poprzeczce, a całą akcję skutecznie wykończył Gonzalo Ignacio Di Renzo. Talavera mogła nawet wyrównać, ale w ostatnim ataku świetną interwencją popisał się Andrij Łunin, który uratował Real przed kompromitacją.