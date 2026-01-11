Lewandowski trafia w El Clasico! Niesamowita końcówka pierwszej połowy [WIDEO]

Robert Lewandowski w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy meczu o Superpuchar Hiszpanii zdobył gola na 2:1 dla FC Barcelony. Polak świetnie wykończył akcję w polu karnym Realu Madryt.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski trafia, szalony doliczony czas pierwszej połowy

FC Barcelona mierzy się dzisiaj w meczu o Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt. To El Clasico, choć stosunkowo nudne w pierwszych minutach, z czasem się rozkręciło, a prawdziwa zwyżka formy graczy obu ekip nadeszła w doliczonym czasie gry. Bo pomimo tego, że arbiter doliczył raptem trzy minuty do podstawowego czasu gry, to padły w nim aż trzy gole.

Wynik tej rywalizacji otworzył w 36. minucie rywalizacji Raphinha. Brazylijczyk pewnie posłał piłkę w róg bramki Thibauta Courtoisa. Później zaczęło się jednak sporo dziać. Gola na 1:1 zdobył bowiem Vinicius Junior, który trafił do siatki rywali w drugiej minucie doliczonego czasu. Raptem kilka chwil później było już jednak 2:1, a to za sprawą Roberta Lewandowskiego, który świetnie odnalazł się w polu karnym i delikatną podcinką pokonał bramkarza Realu Madryt.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋, 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! ⚽⚽⚽



Co za odpowiedź Blaugrany! 🔥 El Clásico nigdy nie zawodzi! ⚡ #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/Lp050ezHdE — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 11, 2026

I gdy wydawało się, że to już koniec strzelania w tej części meczu, to do głosu znów doszli Królewscy, którzy trafili na 2:2 po rzucie rożnym. Piłkę do bramki Joana Garcii w niemałym zamieszaniu skierował Gonzalo Garcia. Finalnie więc w ostatnich minutach przed przerwą fani oglądać mogli aż trzy gole.

Dla Roberta Lewandowskiego był to już 10 gol w tym sezonie. Do tej pory w 20 rozegranych meczach ma także dwie asysty. Co ciekawe, we wszystkich dotychczasowych Superpucharach Hiszpanii Polak trafiał do siatki rywali.