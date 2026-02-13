Lewandowski miał odmienić Barcelonę. Brutalne oceny

07:53, 13. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Barcelona została rozbita przez Atletico Madryt 0-4 w pierwszym meczu Pucharu Króla. Robert Lewandowski zaczął na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się jeszcze przed przerwą. „Sport” brutalnie ocenił jego występ.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie pomógł Barcelonie. Był niewidoczny

Barcelona w czwartek przystąpiła do pierwszej półfinałowej potyczki z Atletico Madryt w ramach rozgrywek Pucharu Króla. Na papierze faworytem była Blaugrana, ale Los Rojiblancos przed własną publicznością prezentowali się znakomicie. Diego Simeone przedstawił piłkarzom skuteczny plan na mecz – gospodarze bez problemów przebijali się przez szyki obronne rywala i tworzyli sobie dogodne sytuacje. Zaczęło się od błędu Joana Garcii, który przepuścił pod stopą podaną piłkę. Do przerwy Atletico prowadziło aż 4-0.

Jeszcze w pierwszej połowie Hansi Flick postanowił zainterweniować, wpuszczając na boisko Roberta Lewandowskiego. Ten rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a w 37. minucie zastąpił Marca Casado. Przyznał tym samym, że jego przedmeczowe założenia nie były właściwe.

Lewandowski miał odmienić Barcelonę, ale tak się nie stało. Był niewidoczny, rzadko miał piłkę przy nodze i nie oddał ani jednego groźnego strzału. Zamieszał się natomiast w sytuację, która mogła dać drużynie pierwszą bramkę. Niestety po kilkuminutowej analizie sędziowie dopatrzyli się spalonego i nie uznali trafienia Pau Cubarsiego.

Polak nie okazał się zbawieniem dla zespołu. „Sport” dostrzega jego słabą dyspozycję. Za ten występ otrzymał notę „3”, czyli jedną z najniższych w całej Barcelonie. „Zniknął. Był awaryjnym rozwiązaniem Hansiego Flicka, by naprawić chaos, ale przez wszystkie minuty spędzone na murawie niemal w ogóle nie dotknął piłki” – napisał „Sport” w podsumowaniu.