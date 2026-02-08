Barcelona wzmocniona w hicie. Gwiazda szykuje się do powrotu

12:26, 8. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Raphinha opuścił ostatni mecz Barcelony z Mallorcą. "AS" uspokaja i zapewnia, że gwiazdor szykuje się już do powrotu na boisko. Powinien wystąpić w hicie Pucharu Króla.

Raphinha i Lamine Yamal
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

Raphinha zapowiedział powrót do gry

Barcelona w sobotę dołożyła do swojego ligowego dorobku kolejne trzy punkty. Tym razem poradziła sobie z Mallorcą, którą ograła aż 3-0. W tym meczu nie wystąpił Raphinha, ale skutecznie zastąpił go Marcus Rashford. Choć ten zaliczył niezły występ, kibice oczywiście wolą podziwiać popisy Brazylijczyka, który jest jednym z najważniejszych piłkarzy w całej drużynie.

Od kilku dni Raphinha mierzył się z problemami zdrowotnymi. Klub oświadczył, że pauzował z uwagi na przeciążenie mięśnia przywodziciela. „AS” uspokaja fanów Blaugrany i zapewnia, że lada moment skrzydłowy ma wznowić treningi. Szacuje swój powrót na najbliższe hitowe starcie Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt.

Warto pamiętać, że na tym etapie rozgrywek drużyny mierzą się w ramach dwumeczu. Hansi Flick nie podejmie zbędnego ryzyka i wpuści Raphinhę tylko w przypadku, gdy ten faktycznie będzie w pełni gotowy do gry. Rewanż pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt zostanie rozegrany na początku marca.

Raphina w trakcie tego sezonu przeżywał już trudny moment, który był związany z kontuzją uda. Opuścił wówczas aż dziewięć meczów swojej drużyny. Po powrocie nawiązał natomiast do swojej znakomitej dyspozycji sprzed roku. W sumie ma na koncie 13 bramek oraz 5 asyst w 22 występach.