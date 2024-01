IMAGO / Guillermo Martinez Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt przegrał po dogrywce z Atletico (2:4) i pożegnał się z Pucharem Króla

Przy kluczowym golu Antoine’a Griezmanna nie popisał się Aurelien Tchouameni

Carlo Ancelotti przyznał wprost, że jego podopieczny powinien zachować się lepiej

“W Superpucharze Hiszpanii zagrał może swój najlepszy mecz, ale w Pucharze Króla…”

Real Madryt aż do czwartkowych derbów stolicy rozgrywał niemalże perfekcyjny sezon. Niestety dla Królewskich, porażka z Atletico Madryt po dogrywce (2:4) oznacza, że nie powalczą już o potrójną koronę najważniejszych trofeów.

Obie ekipy mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień wcześniej. Wówczas, w półfinale Superpucharu Hiszpanii, również doszło do dogrywki. Tyle, że wtedy górą z niej wyszli Los Blancos, którzy następnie rozbili FC Barcelonę i sięgnęli po tytuł. Rojiblancos po kilku dniach wzięli rewanż, a kluczowy okazał się pierwszy ich gol w dogrywce, autorstwa Antoine’a Griezmanna. W akcji bramkowej nie popisał się wprowadzony z ławki Aurelien Tchouameni.

– W Superpucharze Hiszpanii zaprezentował swój najlepszy poziom. Możliwe, że to był jego najlepszy mecz. Z kolei w Pucharze Króla nie zaczął od początku, bo był zmęczony. Wszedł z ławki, starał się dać z siebie wszystko, co możliwe, by wygrać. Mógł sprawić się lepiej przy trafieniu Griezmanna, tak, nie ma w tej kwestii wątpliwości – powiedział na konferencji prasowej Carlo Ancelotti.

Ów błąd nie wpłynie jednak raczej na odbiór reprezentanta Francji na Santiago Bernabeu. Fani uważają go za świetne wzmocnienie, a do tego gracza uniwersalnego, zdolnego z konieczności obsadzić nawet środek defensywy.

Tchouameni wystąpił w tym sezonie w 20 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

