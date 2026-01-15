Arbeloa bierze winę na siebie. Stanął w obronie piłkarzy Realu

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa: Nie mogę mieć zastrzeżeń do zawodników

W środowy wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy Albacete Balompie a Realem Madryt w ramach 1/8 finału Pucharu Króla. Drużyna Królewskich była zdecydowanym faworytem tego pojedynku, jednak rzeczywistość boiskowa przyniosła ogromną niespodziankę.

Drugoligowiec zaprezentował się z bardzo dobrej strony, grając bez kompleksów i z dużą determinacją. Real miał swoje okazje, lecz nie potrafił ich skutecznie wykorzystać. Ostatecznie to Albacete wygrało 3:2, eliminując giganta z dalszej rywalizacji i zapewniając sobie historyczny awans do kolejnej rundy turnieju.

Nowy trener ekipy Los Blancos – Alvaro Arbeloa – nie krył rozczarowania podczas pomeczowej konferencji prasowej. Szkoleniowiec wziął na siebie winę za sensacyjną porażkę zespołu. – Zawodnicy dali z siebie wszystko i nie mogę mieć do nich żadnych zastrzeżeń. To ja ponoszę największą odpowiedzialność za tę porażkę – powiedział następca Xabiego Alonso, cytowany przez serwis „Madrid Xtra”.

Arbeloa odniósł się również do presji, jaka towarzyszy pracy w Madrycie. – W tym klubie remis jest tragedią. Wyobraź sobie, jak wygląda to po porażce. Wszyscy odczuwamy ból, ale jutro nie mamy innego wyboru, jak tylko podnieść się z powrotem. Nadal mamy przed sobą dwa bardzo ważne cele. Myślimy już o La Lidze i Lidze Mistrzów – dodał 42-letni Hiszpan.