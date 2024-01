IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Piłkarze City z Kevinem De Bruyne

Kevin De Bruyne zagra w piątek od pierwszej minuty

Na mecz nie da rady wykurować się jednak Haaland

Manchester City będzie faworytem meczu

Z De Bruyne, ale bez Haalanda

Na etapie 1/16 finału rozgrywek FA Cup dojdzie do hitowego starcia. Tottenham Hotspur w piątek przed własną publicznością podejmie Manchester City. Faworytem tego meczu są goście, jednak w lidze Kogutom udało się urwać im punkty. Pep Guardiola nie zamierza ryzykować i pośle do boju najmocniejszy skład.

Dotyczy to także Kevina De Bruyne, który wrócił niedawno do gry po kontuzji uda. – On jest gotowy, by wspomóc nas w tym meczu. Obserwowałem go podczas meczu z Newcastle, a także na naszych treningach. Jest już gotowy na to, by wybiec na plac gry od pierwszej minuty – zadeklarował Pep Guardiola.

Jedynym poważnym osłabieniem Manchesteru City jest na ten moment brak Erlinga Haalanda. Norweg rozpoczął już pierwsze treningi po doznanej przed miesiącem kontuzji, ale menedżer Guardiola potwierdził na konferencji, że zawodnik ten na pewno nie zagra w Londynie.

Przewidywany skład Manchesteru City na Tottenham: Ederson – Walker, Dias, Ake, Gvardiol – Rodri, Kovacić, Bernardo Silva – Foden, Haaland, Doku

Czytaj także: Tottenham Hotspur – Manchester City: zapowiedź meczu w FA Cup