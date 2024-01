IMAGO / Martin Rickett / PA Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Altay Bayindir wreszcie zadebiutuje w Manchesterze United

Turek otrzyma szanse w spotkaniu przeciwko Newport County

Erik ten Hag zdradził swój wybór na konferencji prasowej

Altay Bayindir zadebiutuje w Manchesterze United

Już w niedzielę Manchester United wróci do gry po dwutygodniowej przerwie. Przeciwnikiem “Czerwonych Diabłów” będzie Newport County. Spekulowało się w mediach, że Erik ten Hag dokona rotacji w składzie na ten mecz. Holender na konferencji prasowej zdradził, że szanse na debiut otrzyma Altay Bayindir.

– Tak, Altay Bayindir będzie w bramce. To oczywiste, czego możemy się po nim spodziewać. Długo czekał na swoją szansę, ale jest doświadczony. Grał w wielkim klubie w Turcji, gdzie jest duża presja. Dobrze wie, jak sobie poradzić z presją i nie mieliśmy żadnych wątpliwości, gdy sprowadzaliśmy go do naszego klubu. To nie była tylko decyzja jednej osoby. Nie możemy doczekać się niedzielnego meczu. Altay jest bardzo zmotywowany, nie może się doczekać tej chwili. Teraz to jego moment – powiedział Erik ten Hag cytowany przez “DevilPage”.

Altay Bayindir trafił do Manchesteru United w letnim okienku transferowym. “Czerwone Diabły” zapłaciły Fenerbahce za transfer tureckiego golkipera zaledwie pięć milionów euro.

