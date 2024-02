fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Ekstraklasa obfitowała w przepiękne bramki

Za nami magiczna jesień w Ekstraklasie. Nie zabrakło w niej sensacji, bowiem na pierwszych dwóch miejscach w ligowej tabeli nieoczekiwanie znajdują się Śląsk Wrocław oraz Jagiellonia Białystok. Polscy ligowcy nie zawiedli również, jeśli chodzi o wrażenia estetyczne. W trakcie rundy jesiennej padło mnóstwo przepięknych bramek, dlatego wybór pierwszej dziesiątki wcale nie był łatwy i przyjemny. Poza rankingiem znaleźli się między innymi Mikael Ishak, Artur Siemaszko czy Michał Rakoczy, którzy mają na swoich kontach bardzo efektowne trafienia.

10. Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin)

Bartłomiej Wdowik był niekwestionowanym objawieniem rundy jesiennej. Obrońca Jagiellonii Białystok uzbierał dziewięć bramek, w tym kilka o wyjątkowej urodzie. Stał się prawdziwym fachowcem, jeśli chodzi o strzały z rzutów wolnych. Rzadko natomiast się zdarza, aby gol padł bezpośrednio po uderzeniu z rzutu rożnego, dlatego to właśnie jego trafienie z meczu z Zagłębiem Lubin ląduje w zestawieniu najładniejszych. Wdowik zaskoczył bezradnego bramkarza Miedziowych, wkręcając do bramki ze stojącej piłki.

BARTŁOMIEJ WDOWIK podwyższa prowadzenie Jagiellonii!😲💥 Reprezentant Polski 🇵🇱 strzela bezpośrednio z rzutu rożnego!🥐



📺 Transmisja w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/t4zOcZrljA — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 20, 2023

9. Tomasz Swędrowski (Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów)

Tomasz Swędrowski był jesienią jednym z najważniejszych piłkarzy Ruchu Chorzów, lecz w drugiej części sezonu w Ekstraklasie go już nie zobaczymy. 30-latek niespodziewanie zaakceptował ofertę ze strony Wieczystej Kraków i przeniósł się do trzeciej ligi. W pamięci kibicom z pewnością pozostanie jego trafienie przeciwko Puszczy Niepołomice, które finalnie pomogło w zdobyciu punktu. Pomocnik huknął z dystansu nie do obrony, trafiając w samo okienko bramki Oliwiera Zycha.

ALEŻ GOL! Swędrowski huknął z dystansu i @RuchChorzow1920 wciąż walczy o punkty! 🔥🔥🔥



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/Y2HdxDrluW — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 30, 2023

8. Erik Exposito (Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze)

Erik Exposito rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze. Z 14 bramkami na koncie przewodzi w klasyfikacji strzelców i prowadzi Śląska Wrocław do mistrzostwa Polski. Jesienią nie brakowało świetnych momentów z jego udziałem. Ogromne umiejętności Hiszpan zaprezentował przede wszystkim w starciu z Górnikiem Zabrze. Kapitalnie przyjął piłkę w polu karnym, oszukując przy tym obrońcę rywali. Później nawinął jeszcze dwóch zawodników i precyzyjnym strzałem wykończył efektowną, indywidualną akcję.

ALEŻ UDERZYŁ! Tak strzela napastnik w formie 😎



Erik Exposito daje prowadzenie @SlaskWroclawPl w starciu z @GornikZabrzeSSA ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/skfZ4UdW4c — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 8, 2023

7. Benjamin Kallman (Cracovia – Legia Warszawa)

Tuż przed zimową przerwą Cracovia rozegrała z Legią Warszawa zaległy mecz z drugiej kolejki Ekstraklasy. Dla Pasów było to niezwykle istotne spotkanie, bowiem udało im się przełamać po długiej i bolesnej serii bez zwycięstwa. Bohaterem rywalizacji okazał się Benjamin Kallman, autor dwóch trafień. Szczególnej urody była bramka, która dała jego drużynie prowadzenie. Kallman wygrał fizyczne starcie z Rafałem Augustyniakiem, a później posłał bombę z dystansu. Warto odnotować, że asystę przy tym golu zaliczył bramkarz Sebastian Madejski.

CO ZA GOOOOOOOL! Benjamin Kallman daje prowadzenie Cracovii w meczu z Legią! ⚽⚽⚽



📺 Jak odpowiedzą goście? Oglądamy w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/kGINKkJpZp — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 20, 2023

6. Andrejs Ciganiks (Widzew Łódź – Stal Mielec)

Wyjątkowej urody było z pewnością trafienie Andrejsa Ciganiksa z 11. kolejki, które dało Widzewowi Łódź zwycięstwo w meczu ze Stalą Mielec. Zawodnik łódzkiego klubu był bardzo dobrze ustawiony, dlatego bez problemu dopadł do wybitej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłki. Przepięknym strzałem z woleja trafił prosto w okienko bramki gości.

Piękne trafienie, w dodatku dające zwycięstwo – czego chcieć więcej 😎



Andrejs Cigaņiks autorem najładniejszego gola 11. kolejki! ⚽



📺 Mecze PKO Ekstraklasy możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/0KHCgYmiA5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 10, 2023

5. Pedro Henrique (Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom)

Jesienią Pedro Henrique był jednym z najlepszych snajperów w całej lidze. Napastnik Radomiaka pokazał, że dysponuje sporym wachlarzem umiejętności, a bramki potrafi zdobywać na wiele sposobów. W meczu z Jagiellonią Białystok popisał się uderzeniem z niemal połowy boiska. Wykorzystał błąd rywali w rozegraniu, a po przejęciu piłki zaskoczył bramkarza wicelidera Ekstraklasy, lobując go precyzyjnym strzałem.

GOL Z 40 METRÓW W BIAŁYMSTOKU! 🤯 🎯 Co za bramka dla @1910radomiak! 🔥 Rewelacyjny jest dziś Pedro Henrique! ⭐



📺 Mecz Jagiellonii z Radomiakiem możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/KjcJd1EkIN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 17, 2023

4. Engjell Hoti (ŁKS Łódź – Pogoń Szczecin)

W pierwszej części sezonu kibice ŁKS-u Łódź nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Drużyna wygrała zaledwie dwa spotkania i z dziesięcioma punktami na koncie zajmuje miejsce na dnie ligowej tabeli. Dobrze wspominane będzie natomiast z pewnością domowe starcie z Pogonią Szczecin, wygrane rzutem na taśmę w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Wówczas zabłysnął Engjell Hoti, który najpierw przyjęciem oszukał obrońcę, a później skierował piłkę prosto w okienko bramki Portowców.

HOTIIIIIIIII! CO ZA KOŃCÓWKA W ŁODZI! 🔥🔥🔥



ŁKS pokonuje Pogoń po niesamowitym golu Engjella Hotiego w doliczonym czasie gry! ⚽



📺 A przed nami mecz @SlaskWroclawPl – @LechPoznan, oglądajcie od 17:30 w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/hOXeUSAMZi — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 20, 2023

3. John Yeboah (Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin)

Oprócz pięknych uderzeń z dystansu, w tym zestawieniu muszą znaleźć się również indywidualne rajdy piłkarzy. W spotkaniu z Zagłębiem Lubin takowym popisał się John Yeboah, udowadniając, że ma niezwykłe panowanie nad piłką, a odebranie mu jej graniczy z cudem. Jego ofiarą została defensywa Miedziowych, która kompletnie sobie nie poradziła. Skrzydłowy Rakowa popędził na bramkę niemal z rogu boiska, ograł kolejno trzech piłkarzy, a później uderzył precyzyjnie, tuż przy krótkim słupku.

WOOOOW!😱 John Yeboah zabawił się z obroną Zagłębia Lubin!😬🔥 Raków prowadzi 2:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/1Do7VY0QNs — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2023

2. Maciej Domański (Stal Mielec – Zagłębie Lubin)

Rolę absolutnego lidera Stali Mielec przejął w tym sezonie Maciej Domański, który na spółkę z Ilią Szkurinem odpowiada za dobre wyniki drużyny. Szczególnie udany był dla niego występ przeciwko Zagłębiu Lubin, w trakcie którego zgromadził bramkę oraz dwie asysty. Jego uderzenie śmiało może kandydować do miana bramki sezonu. Poprzedziło go kilka podań na jeden kontakt, po których piłka trafiła pod nogi Domańskiego. Pomocnik Stali nie zastanawiał się, tylko piekielnie mocno kopnął na bramkę rywali.

GOOOOOOOL! ⚽🔥 MACIEJ DOMAŃSKI 🚀 Kapitalne uderzenie z dystansu i @FksStalMielec znów na prowadzeniu!



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/zWwipSvz2K — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 18, 2023

1. Bartłomiej Kłudka (Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów)

Bramka sezonu padła już w pierwszej kolejce? Niewykluczone. Najpiękniejszym golem rundy jesiennej bezsprzecznie jest fenomenalne trafienie Bartłomieja Kłudki z meczu Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów. Gdy prawy obrońca podbiegał do piłki wydawało się, że zależy mu przede wszystkim na zażegnaniu ewentualnego kontrataku po nieudanie wykonanym rzucie rożnym. Jego strzał z woleja okazał się natomiast niezwykle precyzyjną petardą, która po odbiciu od poprzeczki minęła linię bramkową i dała Miedziowym zwycięstwo.