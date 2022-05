Kochają ją jak Messiego. Nowa królowa Barcelony

PressFocus Na zdjęciu: Alexia Putellas

Odejście Lionela Messiego zostawiło pustkę w sercach wszystkich kibiców FC Barcelona. Chyba nikt nie przypuszczał, że miejsce to wypełni – przynajmniej w pewnym stopniu – kobieta. Kibice mówią o niej Jej Wysokość i kupują koszulki z jej nazwiskiem. Alexia wyrasta na symbol młodego pokolenia i inspiruje kobiety do grania w futbol.

Alexia Putellas poprowadziła Barcelonę do potrójnej korony i wygrała Złotą Piłkę za 2021 rok.

W Katalonii mówią o niej Jej Wysokość. Jej status porównać można z tym, jaki przed laty miał w Barcelonie Lionel Messi.

Alexia stała się inspiracją dla całego młodego pokolenia. Koszulki z jej nazwiskiem cieszą się ogromną popularnością.

Zawrotna frekwencja na Camp Nou

Zmierzając z dzielnicy El Raval na Camp Nou natknąć się można na wiele reklam i billboardów związanych z FC Barcelona. Na szerokiej ulicy Sants-Badal wzrok wszystkich przykuwa jednak kobieta. W Katalonii jej nazwisko znają już wszyscy, nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się futbolem. Gdy turyści pokazują ręką na billboard, sklepikarze odpowiadają: To Jej Wysokość. To nasza Alexia. Obecnie najlepsza piłkarka świata.

Pod koniec marca tego roku na Camp Nou wydarzyła się rzecz niespotykana. Duma Katalonii grała w kobiecej Lidze Mistrzów z Realem Madryt, a na trybunach zasiadła rekordowa liczba fanów – 91 553 tysięcy. Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia obiegły cały świat. Nie był to zresztą jeden wyjątek od reguły. Kilka tygodni później, w półfinale LM przeciwko Wolfsburgowi, wynik ten został nawet pobity. Wówczas na Camp Nou zjawiło się 91 648 widzów.

Kibicowanie kobiecej drużynie stało się w Barcelonie modne. Tak wielka popularność tej sekcji piłkarskiej to duża zasługa Alexii. Kobiety, którą zaczęto kochać równie mocno jak kiedyś Lionela Messiego. Ona sama, widząc niesamowitą frekwencję na meczu Ligi Mistrzów, miała łzy w oczach. – Jestem przekonana, że wiele młodych dziewczyn będzie marzyć o tym, by pójść w nasze ślady i w ciągu 20 najbliższych lat też wybiec przy takiej frekwencji na boisko – powiedziała.

Fakty są jednak takie, że jeszcze na długo przed tym wydarzeniem 28-letnia Alexia Putellas stała się idolką i inspiracją dla całego pokolenia Hiszpanów. Pokazała bowiem, że przy wielkiej determinacji i odrobinie talentu – jak sama to określa – można wspiąć się na szczyt.

– Kiedy ja zaczynałam grać jako młoda dziewczyna w piłkę inspirowałam się takimi graczami jak Roberto Carlos i Ronaldo. Teraz się to jednak zmieniło. Wszyscy chcą być jak Alexia i to ją naśladują na boisku i poza nim – powiedziała mediom zawodniczka Realu Betis, Andrea Medina.

Kręta droga na szczyt

Alexię uwielbiają nie tylko dziewczynki. Koszulki z jej nazwiskiem cieszą się popularnością we wszystkich grupach wiekowych kibiców, niezależnie od płci. Na Camp Nou zobaczyć można dziesiątki t-shirtów z napisem “Alexia 11”. Jej wizerunek widoczny jest na reklamach i billboardach, a także w największym sklepie Barcelony na samym stadionie.

Love this team 💛💛💛💛 pic.twitter.com/Cuz3RmMrLR — Alexia Putellas (@alexiaputellas) December 9, 2021

W Internecie znaleźć można zdjęcie małej Alexii, która wraz z rodzicami kibicowała Blaugranie na Camp Nou. Jej kariera – zwłaszcza początkowo – miała jednak zwroty i upadki. Choć trenowała w szkółce Barcelony, trenerzy nie byli przekonani co do jej talentu. Szansę dano jej dopiero w zespole lokalnego rywala, czyli Espanyolu. To tam przebiła się do pierwszej drużyny, a następnie, w wieku 18 lat, przeniosła się do Levante. Duma Katalonii przypomniała sobie o niej dopiero rok później.

Kończąc 20. rok życia Alexia grała już regularnie w pierwszym składzie. Zdarzali się jednak tacy, którzy nadal podważali jej umiejętności. Dziewczynie występującej w drugiej linii zarzucano, że brakuje jej przebojowości i fizyczności. Twierdzono, że w meczach o dużą stawkę znika i nie pomaga drużynie.

– Grałam przeciwko Alexii, kiedy była bardzo młoda – wspominała po latach była bramkarka Arsenalu, Emma Byrne. – Technicznie zawsze była dobra, ale nad aspektami fizycznymi rzeczywiście musiała popracować. To jak zmieniła się na przestrzeni lat jest jednak niesamowite. Dziś jest szybsza i przebojowa. Widać jak wiele pracy ją to kosztowało, ale w końcu jest na szczycie – dodała.

W sezonie 2020-2021 Alexia strzeliła w 44 meczach 24 gole, dokładając do tego 14 asyst. Kolejny rok był jeszcze lepszy w jej wykonaniu. Łącznie – grając w drugiej linii – zanotowała 38 bramek i aż 27 asyst. To w dużej mierze jej zasługa, że Barca sięgnęła po potrójną koronę. Wygrała Primera Iberdrola, Copa de la Reina i kobiecą Ligę Mistrzów.

Talent Alexii objawił się akurat w momencie, gdy męska drużyna Barcelony przeżywała kryzys, a klub pożegnał na domiar złego swojego gwiazdora – Leo Messiego. Być może tłumaczy to dlaczego przy okazji pucharowych meczów z udziałem Alexii Putellas bilety na Camp Nou sprzedaj się jak świeże bułeczki.

Inspiruje całe pokolenie

Mijający sezon zakończył się kolejnym dubletem w kraju. Barcelona dotarła też po raz drugi do finał Ligi Mistrzów, jednak tym razem musiała w nim uznać wyższość piłkarek z Lyonu. W żadnym wypadku nie zmienia to jednak postrzegania samej Alexii, która dołożyła do dorobku zespołu 19 goli i 17 asyst.

"A capitã, a líder, a imagem do Barça, dentro de campo e fora… Pensar em Barça é pensar em Alexia… Barcelona é Alexia, e Alexia é Barcelona"

🥺😍💙❤️

LA REINA 🧎‍♀️👸#UWCLfinal pic.twitter.com/CoDUU2lXgW — Tati 👑🖤🐝 (@tatialcantara__) May 21, 2022

Na Camp Nou z dumą mówią, że mają w swojej drużynie najlepszą piłkarkę świata. W listopadzie poprzedniego roku Alexia odebrała pierwszą w karierze Złotą Piłkę. Dla nikogo werdykt ten nie był żadnym zaskoczeniem.

Trzy tygodnie po odebraniu tej nagrody Alexia przyjechała z wizytą do swojej dawnej szkoły podstawowej. Na korytarzach zobaczyć mogła plakaty ze swoją podobizną i jakże wymownym hasłem: “Don’t change your dream, change the world (Nie zmieniaj marzeń, zmieniaj świat)”.

Gdy dziewczynki zobaczyły Alexię na żywo, z wielu oczu popłynęły łzy. Nauczyciele przyznali w rozmowach, że coraz większa liczba uczennic w ich szkole zaczęła grać w futbol. Gdy strzelają gole krzyczą: “Jestem Alexia!”. Niemal każda dziewczynka urodzona w Katalonii chce być teraz jak ona.

