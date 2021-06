Niby nie czuliśmy atmosfery wielkiego turnieju, ale piłkarze od samego początku wzięli się ostro do roboty. Kandydatów do jedenastki kolejki było po kilku na każdą pozycję, ale ostatecznie wytypowaliśmy najlepszych z najlepszych.

Nieoczekiwani bohaterowie i powracający z zaświatów

Niestety, spotkania Finów z Duńczykami nie zapamiętamy ze względów piłkarskich, ale i w tej materii objawił się nam jeden z bohaterów pierwszej serii gier. Lukas Hradecky zanotował absolutnie fenomenalny występ, sześciokrotnie broniąc groźne strzały rywali, a do tego wygrywając pojedynek z uderzającym z rzutu karnego Pierre’em-Emile’em Hoejbjergiem. Dla Finów ten mecz był debiutem na wielkich turniejach i choć w jego trakcie przeżyliśmy chwile grozy, to Hradecky i spółka sprezentowali swoim fanom niespodziewany i nad wyraz przyjemny prezent.

Na lewej stronie defensywy zaskoczył zaś gracz, za którego Roma dwa lata temu zapłaciła niemal 30 milionów euro. Leonardo Spinazzola, od tego momentu, nieco jednak zmarniał. Nadal był podstawowym zawodnikiem rzymskiego klubu, ale nie był brany pod uwagę jako czołowy gracz na swej pozycji. Roberto Mancini mu jednak ufa, a ten w zamian skradł show w meczu otwarcia. Włoch był wszędzie, odbierał, przechwytywał, podawał – również w ostatniej tercji boiska – i raz za razem sprawiał kłopoty Zekiemu Celikowi. Nic dziwnego, że pomimo świetnego występu Ciro Immobile, to właśnie Spinazzola został wybrany zawodnikiem meczu.

Leonardo Spinazzola's game by numbers vs. #TUR



100% shot accuracy

83 touches

6 touches in the opp. box

5 ball recoveries

4 crosses

4 take-ons attempted

3 take-ons completed

2 interceptions

1 chance created

0 fouls conceded https://t.co/e0UuX6bwZR — Squawka Football (@Squawka) June 11, 2021

Liderem środka defensywy naszej jedenastki kolejki będzie ktoś, kogo Polacy nie będą wspominać dobrze. Po spotkaniu ze Słowacją, jej gracz, Ondrej Duda wyznał, że kluczem do ich sukcesu było wyeliminowanie z gry Roberta Lewandowskiego. To nigdy nie udałoby się bez fenomenalnej gry Milana Skriniara. Stoper Interu nie odstępował Lewego na krok, grał twardo i agresywnie, a do tego zdobył gola na wagę trzech punktów. Gola, dodajmy, w niełatwej sytuacji. Nasza defensywa posypała się wówczas jak domek z kart, ale nie ujmuje to klasie Słowaka, który tego dnia – wraz z kolegami – schował najlepszego napastnika na świecie do kieszeni.

Partnerować będzie mu gracz, którego część kibiców Realu Madryt chętnie wysłałaby już na Wyspy. Raphael Varane ma za sobą w najlepszym przypadku przeciętny sezon, na końcu którego wyżej w hierarchii Zinedine’a Zidane’a był Eder Militao. W kadrze jednak Francuz pokazał całkiem inne oblicze. Jak Skriniar wyłączył Lewego, tak Les Bleus nie pozwolili Niemcom na ani jedną groźną sytuację. Wielka w tym rola Varane’a, który swoim ustawieniem uniemożliwiał oddanie strzału na bramkę Hugo Llorisa. Czyżby Manchester United musiał niebawem poprawić swoją ofertę za stopera Los Blancos?

Wahałem się, czy na prawej stronie nie postawić na Denzela Dumfriesa, który zanotował niezwykle obiecujące spotkanie przeciwko Ukraińcom. Ostatecznie postawiłem jednak na kolejnego nieoczywistego bohatera. Thomasa Meuniera kibice Borussii Dortmund z chęcią oddaliby do jakiegokolwiek innego klubu, a w podzięce dołączyli jeszcze kosz owoców. Roberto Martinez, tak przywiązany do nazwisk, zdecydował się pozostawić obrońcę na ławce, ale kontuzja Timothy’ego Castagne’a zmusiła go do zrewidowania swojego planu. Meunier wszedł i okazał się kołem zamachowym akcji ofensywnych Belgów. Efekt? Gol, asysta i murowane miejsce w składzie na resztę turnieju.

Jakość i charyzma

Lorenzo Insigne był z jednej strony elementem świetnie funkcjonującej maszyny, jaką była w meczu otwarcia reprezentacja Włoch. Z drugiej, jednak, był też graczem zdolnym do zrobienia różnicy, dryblującym i świetnie współpracującym z innym członkiem jedenastki kolejki, Spinazzolą. Do tej wszędobylskości, aktywności i walki w pressingu dodajmy asystę przy trafieniu Ciro Immobile i wyjdzie czarno na białym, skąd dla gwiazdy Napoli miejsce wśród najlepszych.

A propos najlepszych. Nie wiem, czy widzieliście serial wyprodukowany przez Amazon o reprezentacji Francji sięgającej po ostatnie mistrzostwo świata. Jeżeli nie, to gorąco polecam. W nim widać, że najważniejszymi zawodnikami Les Bleus są Hugo Lloris i… Paul Pogba. Tak, ten sam, nieraz krytykowany przez fanów Manchesteru United za przechodzenie obok meczu i generalny brak zaangażowania. Przywdziewając koszulkę reprezentacyjną 28-latek zmienia się w weterana, mentora dla młodych, charyzmatycznego lidera. Występ Pogby przeciwko reprezentacji Niemiec to była czysta poezja. Połączenie niezwykłej techniki, inteligencji taktycznej i siły fizycznej. Pan od wielkich turniejów. Piłkarz reprezentacyjny.

Wydaje się, że podobną rolę w kadrze Holendrów pełni Georginio Wijnaldum. Świeży nabytek Paris Saint-Germain na Euro 2020 pełni funkcję kapitana i to podziałało na niego motywująco. W starciu z Ukrainą – zwłaszcza w pierwszej połowie – to przez Wijnalduma i Frenkiego De Jonga musiała przejść każda akcja. Przy tym były gracz Liverpoolu zawsze znajdował się bliżej wrogiej bramki, co zaowocowało otwierającym golem. Oranje stracili koncentrację, ale ostatecznie pokazali nie tylko charakter, ale i pewność siebie. Z liderami pokroju wspomnianych pomocników i Memphisa Depaya, mogą zajść na tym turnieju daleko.

15 – Georginio Wijnaldum has scored 15 goals in his last 26 appearances for the Netherlands, after scoring just eight goals in his first 50 caps for his country. Opener. #Euro2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Ostatnim członkiem kwartetu pomocników jest z pewnością postać niespodziewana. Jeśli mielibyśmy stawiać, kto zostanie bohaterem Anglików, postawilibyśmy na Jacka Grealisha, Marcusa Rashforda, Jadona Sancho czy Harry’ego Kane’a. Trzech z nich rozpoczęło mecz na ławce rezerwowych, a napastnik Tottenhamu został niemal wyłączony z gry. W środku pola, za to, jak ryba w wodzie czuł się Kalvin Phillips, którego debiut na wielkim turnieju w żadnym razie nie stremował. Pomocnik Leeds podawał niezwykle celnie, grał twardo i czysto w odbiorze. Do tego dorzucił fenomenalną asystę dającą gola na wagę trzech punktów. Jeśli kibice Synów Albionu liczyli, że w drugim meczu szansę dostanie wspomniany Grealish, to na pewno nie kosztem Phillipsa.

Kalvin Phillips' #EURO2020 game by numbers for #ENG vs. #CRO:



100% long-ball accuracy

100% through-ball accuracy

94% passing accuracy

44 touches

7 ball recoveries (most)

2 take-ons completed

1 interception

1 chance created

1 shot on target

1 foul won

1 assist



Take a bow. 👏 pic.twitter.com/5vPocBqMXR — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2021

Snajperzy dający pewność

Romelu Lukaku to jeden z najlepszych napastników na świecie i basta. Kibice z Belgii obawiali się meczu, w którym zagrać nie mógł Kevin de Bruyne, a najlepszy zawodnik Euro 2016, Eden Hazard, nie nadaje się do gry w wyjściowym składzie. Dla snajpera Interu nie stanowiło to problemu. Pokazał niezwykłe połączenie siły fizycznej, szybkości i instynktu superstrzelca, notując dublet i śrubując rekord strzelecki w barwach reprezentacji. Czołg i ktoś, dla którego to z pewnością nie były ostatnie bramki w tym turnieju.

Czy to samo można powiedzieć o Patriku Schicku? Mam pewne wątpliwości. Pewne jest jednak, że napastnik Bayeru Leverkusen rozegrał przeciwko Szkocji mecz, po którym w swoim kraju zostanie zapamiętany na zawsze. 25-latek ustrzelił dublet, a drugie z trafień prawdopodobnie zostanie uznane golem turnieju. Fantastyczny strzał z rekordowego, w historii Euro, dystansu, zapewnił mu nieśmiertelność. Teraz Czechów czekają starcia z Chorwatami i Anglikami. Trudno więc przewidzieć, czy Schick będzie miał jeszcze szanse, by poprawić swój dorobek, ale może się cieszyć, że w jedenastce kolejki Goal.pl wyprzedził samego Cristiano Ronaldo.

49.7 – Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

Wyróżnienia

Ano właśnie. O tym panu też nie wypada nie wspomnieć. Mimo, że kapitan Portugalii przez ponad 80 minut nie tylko nie zachwycał, ale też zmarnował jedną stuprocentową okazję, zakończył mecz z rekordem. Wykorzystując rzut karny stał się najlepszym strzelcem w historii Euro, wyprzedzając Michela Platiniego, który miał na koncie dziewięć takich trafień. W końcówce CR7 złapał już pełen luz i dorzucił jeszcze jedną, piękną bramkę i pokazał, że ludzie wysyłający go na emeryturę znacznie się pospieszyli.

36y 130d – Cristiano Ronaldo has become the oldest player to score 2+ goals in a European Championship match, taking the record from Andriy Shevchenko, who was 35y 256d when he scored a brace against Sweden for Ukraine in 2012. Endurance. #EURO2020 pic.twitter.com/Q9uIntM8Br — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Co zatem napisać o Goranie Pandevie? Weteran, który zakończył reprezentacyjną karierę osiem (!) lat temu, a wrócił do niej w 2016 roku, zdobył bramkę w debiutanckim meczu Macedonii Północnej na wielkim turnieju. Jasne, Austriacy pokonali rywali 3:1, ale takie historie zawsze sprawiają, że człowiekowi robi się na sercu jakoś cieplej.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym wyróżnionym graczem jest Simon Kjaer. I to mimo, że pod względem piłkarskim nie zrobił w starciu z Finlandią niczego specjalnego. Udzielenie pierwszej pomocy Christianowi Eriksenowi, a następnie dbanie o komfort jego i jego rodziny, zasługuje na okazanie ogromnego szacunku. Zawodnik Milanu to kapitan z krwi i kości, a do tego co najmniej solidny stoper. Teraz, na chłodno, każdy z nas mógłby powiedzieć, że postąpiłby podobnie. Nikt z nas jednak nie musiał dokonywać tak heroicznych czynów z tysiącami obserwujących nas kibiców. W dodatku w momencie, gdy kolega walczył o życie.

Jedenastka pierwszej kolejki Euro 2020: Hradecky – Spinazzola, Skriniar, Varane, Meunier – Insigne, Pogba, Wijnaldum, Phillips – Lukaku, Schick