Na zdjęciu: Piłka Premier League

Prawa do transmitowania spotkań to zazwyczaj główne źródło dochodu dla klubów

Od wielu lat najwięcej z tego tytułu zgarniała Premier League, dominując w ten sposób konkurencję

Mateusz Święcicki z redakcji Eleven Sports opublikował zestawienie, które potwierdza ten trend

Prawa do transmisji to wielki biznes. Największy, rzecz jasna, w Anglii

Prawa do transmitowania spotkań w telewizjach czy platformach to od wielu lat przedmiot ożywionych dyskusji. Rzecz jasna, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to musi chodzić o pieniądze. Tak, od momentu powstania Premier League kwestia odpowiedniej sprzedaży praw do transmisji to właściwie kwestia być albo nie być dla wielu klubów. To bowiem z tego tytułu większość z nich notuje zdecydowanie największe przychody. To również jeden z powodów, przez które angielska ekstraklasa tak odstawiła inne najsilniejsze rozgrywki w Europie. Jeżeli najsłabszy w minionym sezonie zespół Southampton FC był w stanie zgarnąć aż 150 milionów euro za same prawa, to wyraźnie obrazuje, jaki dystans dzieli Anglików od tak “ubogich” lig, jak francuska.

Dziennikarz redakcji Eleven Sports, Mateusz Święcicki, opublikował aktualne zestawienie na ten temat. Przedstawia ono koszt nabycia praw telewizyjnych na rynkach krajowych.

Tyle warte są prawa telewizyjne w Europie (chodzi oczywiście o sprzedaż na rynkach krajowych):



1. Premier League – 1,844 mld euro (1,95 mld od 25/26)

2. La Liga – 1,19 mld euro

3. Bundesliga – 1,079 mld euro

4. Serie A – 927,5 mln euro

5. Ligue 1 – 580 mln euro — Mateusz Święcicki (@matswiecicki) December 5, 2023

Ewidentnie przedstawia ono dominację Premier League, jak również udowadnia, że przepaść będzie się tylko powiększać.

