Temat nowego trenera, który wkrótce przejmie stery w Newcastle wciąż nie milknie. Dziennikarze The Mirror doszli do ciekawych informacji. Okazuje się, że Zinedine Zidane otrzymał telefon od kierownictwa Srok, ale nie był zainteresowany dołączeniem do projektu kierowanego przez Saudyjczyków.

Nowy zarząd Newcastle rozważa sprowadzenie nowego trenera

Kilka znanych osobistości odmówiło już Srokom, w tym też Zinedine Zidane

Według angielskich mediów faworytem do objęcia sterów w klubie jest aktualnie Frank Lampard

Zidane ma inne plany na karierę trenerską

Nowi właściciele Newcastle pragną zbudować wielki projekt na trwałych fundamentach. Zanim dojdzie do rewolucji w szatni, zarząd musi wybrać nowego trenera. Steve Bruce chciałby jednak otrzymać szansę prowadzenia zespołu dalej, ale innego zdania są Saudyjczycy. Aktualnie Sroki znajdują się w strefie spadkowej Premier League, nie mając jeszcze żadnego zwycięstwa na koncie.

Stąd też nadszedł czas na szukanie nowego opiekuna. Szacuje się, że najbliższe spotkanie Newcastle z Tottenhamem będzie ostatnim meczem, który z ławki poprowadzi 60-latek. Dywagacje nad potencjalnym zastępcą Anglika trwają od tygodnia. Co ciekawe, The Mirror doszedł do wieści, z których wynika, że Sroki po cichu próbowały przekonać Zinedine Zidane’a.

Francuz jednak odrzucił propozycję lukratywnego kontraktu. Nieoficjalnie mówi się, że były przywódca Realu Madryt czeka aktualnie na posadę w reprezentacji Trójkolorowych.

Kto zastąpi Bruce’a?

Angielskie media wśród faworytów do objęcia sterów w Newcastle jeszcze niedawno typowały Antonio Conte. Włoch na razie ma inne plany, więc ograniczono się do poszukiwań na wyspach. Idąc dalej, Brendan Rogers również nie wyraził swoich chęci, ponieważ aktualnie skupia się na pracy w Leicester.

W takiej sytuacji na rynku zostaje jedynie Frank Lampard. Dużo uwagi poświęcono też Stevenowi Gerrardowi. Obecny szkoleniowiec Rangers jest szanowany w szkockim środowisku, przez co mało prawdopodobne jest, że zgodzi się odejść w środku sezonu.

Decyzja w tej sprawie wkrótce powinna zostać podjęta. Tymczasem już w najbliższą niedzielę Newcastle na własnym terenie podejmie Tottenham.

