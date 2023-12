Wielki pech Manchesteru City. Ważna postać znów kontuzjowana

fot. Imago/Martin Rickett Na zdjęciu: John Stones

John Stones nie dokończył środowego meczu z Evertonem

Angielski obrońca nabawił się urazu kostki

Pep Guardiola przyznaje, że w jego przypadku prognozy nie są optymistyczne

Manchester City poważnie osłabiony

John Stones na początku sezonu leczył kontuzję biodra i nie był do dyspozycji Pepa Guardioli. Do składu Manchesteru City wrócił w październiku, niezwłocznie stając się dyrygentem całej defensywy. Ten stan nie trwał zbyt długo, bowiem Anglik nie dokończył środowego spotkania z Evertonem.

Obrońca Obywateli urazu nabawił się w pierwszej połowie, po jednym ze starć z napastnikiem Evertonu Beto. Ból był na tyle intensywny, że Stones nie mógł kontynuować gry i opuścił murawę. Po meczu o jego stanie zdrowia wypowiedział się Guardiola, wyraźnie rozczarowany kolejną absencją 29-latka.

– Jeśli chodzi o jego kostkę, nie wygląda to dobrze. Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że nie jest to poważny uraz i szybko będzie mógł wrócić do gry – przyznał opiekun Manchesteru City.

Od początku kampanii mistrzów Anglii trapią problemy kadrowe. Aktualnie Guardiola nie może korzystać także z Kevina De Bruyne czy Erlinga Haalanda.

