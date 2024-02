David Moyes ma ważną umowę z West Hamem tylko do końca tego sezonu. Szkot na konferencji prasowej potwierdził, że klub przedstawił mu propozycję nowego kontraktu.

Imago / Zac Goodwin Na zdjęciu: David Moyes

West Ham zaproponował nowy kontrakt, Moyes zwleka z decyzją

David Moyes ma tylko cztery miesiące do zakończenia obecnego kontraktu z West Hamem. Szkocki szkoleniowiec na pewno zapisał się pozytywnie w historii klubu, wygrywając pierwsze od dwudziestu czterech lat trofeum. Mimo to przyszłość 61-latka wciąż do końca nie jest wyjaśniona.

Portal Caughtoffside przytoczył wypowiedź trenera Młotów z konferencji prasowej, na której Moyes potwierdził, że na stole ma gotową do podpisania umowę. Jednocześnie zapewnił, że decyzję podejmie dopiero po zakończeniu sezonu.

– Jest przygotowany dla mnie kontrakt. Zdecydowałem, że poczekam z ostateczną decyzją do końca sezonu. Chce być pewny, że wszystko będzie w porządku i skupić się na obecnym sezonie – powiedział Moyes cytowany przez portal Caughtoffside.com.

– Naprawdę podobały mi się dotychczasowe cztery lata. Muszę być pewny, że decyzja, jaką podejmę, będzie dobra nie tylko dla mnie, ale również dla klubu oraz mojej rodziny. Rozwiążemy tę sytuację, a ja z przyjemnością poczekam – dodał 61-letni trener West Hamu.

Aktualnie West Ham po 25. kolejkach w Premier League zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 36 punktów. Do strefy gwarantującej grę w europejskich pucharach tracą 8 oczek.