Kyle Walker doznał kontuzji w pachwinie podczas niedawnych derbów Manchesteru. Defensor został już zoperowany, ale klub nie informuje, kiedy można spodziewać się Anglika z powrotem na boisku. Gareth Southgate bardzo liczy na swojego podopiecznego w kontekście nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze.

Kyle Walker doznał kontuzji pachwiny w niedzielnym meczu pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United (6:3)

Klub zdecydował się wysłać gracza na operację. Ta zakończyła się sukcesem

Dokładny powrót do zdrowia obrońcy pozostaje nieznany. 32-latek jest kluczowym elementem reprezentacji Anglii Garetha Southgate’a

Walker już po operacji. “Koncentruję się na powrocie do pełni zdrowia”

Kyle Walker rozpoczął niedzielne derby Manchesteru z delikatnym dyskomfortem w pachwinie. Mimo tego zdecydował się wziąć udział w prestiżowym spotkaniu. Nie dotrwał jednak nawet do przerwy. Już w 41. minucie Anglika zmienił Sergio Gomez.

Manchester City był świadomy, że tak specyficznym urazem trudno zarządzać, dlatego też postanowiono załatwić problem w zarodku. 32-latek przeszedł operację. Po jej zakończeniu sam zainteresowany udostępnił zdjęcie na swoich mediach społecznościowych.

“Jako zawodnicy musimy doceniać kontuzje jako część gry, którą kochamy. Moja wtorkowa operacja zakończyła się sukcesem. Teraz koncentruję się na mojej rehabilitacji i powrocie do pełnej dyspozycji. Będę wspierał kolegów z drużyny w każdym meczu, na każdy możliwy sposób. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wasze miłe wiadomości” – można przeczytać pod fotografią.

Reprezentant Anglii znany jest z szybkiego wracania do zdrowia po nielicznych kontuzjach, jakie miał w przeszłości. Mimo tego Manchester City nie wyznaczył żadnych ram dotyczących powrotu na boisko swojego gracza. Na defensora mocno liczy Gareth Southgate. 32-latek od dawna jest bowiem stałym elementem jego zespołu. Z pewnością mógłby liczyć na powołanie na nadchodzące Mistrzostwa Świata – o ile do tej pory wróci do pełnej sprawności.

Walker przed doznaniem kontuzji zdążył wystąpić już w ośmiu meczach Obywateli w tym sezonie.

