Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Leicester szuka trenera, van Nistelrooy jednym z kandydatów

Ruud van Nistelrooy na początku bieżącego sezonu przyjął propozycję Erika ten Haga i został asystentem swojego rodaka w Manchesterze United. Po zwolnieniu pierwszego trenera były napastnik Czerwonych Diabłów został mianowany tymczasowym szkoleniowcem. Bilans 48-latka to trzy zwycięstwa i jeden remis. Krótka, ale udana przygoda na Old Trafford zaowocowała zainteresowaniem innych klubów.

W niedzielę Leicester City oficjalnie poinformowało o zwolnieniu Steve’a Coopera. Decyzja zarządu Lisów była podyktowana słabą postawą zespołu w lidze. W ostatniej kolejce podopieczni 44-latka przegrali z Chelsea (1:2). Jak przekazał Rudy Galetti następcą Walijczyka może zostać wcześniej wspomniany Ruud van Nistelrooy. Z jego informacji wynika, że kierownictwo klubu skontaktowało się z Holendrem, aby sprawdzić, czy byłby zainteresowany pracą na King Power Stadium.

Van Nistelrooy to faworyt zarządu do objęcia stanowiska trenera Leicester. Natomiast jeśli Lisy nie zdołają przekonać Holendra, to wyznaczyli opcję rezerwową. Drugim kandydatem na stanowisko nowego menadżera ma być David Moyes. Szkot po zakończeniu ubiegłego sezonu rozstał się z West Ham United. Z drużyną Młotów awansował m.in. do Ligi Europy oraz triumfował w Lidze Konferencji.

Obecnie po 12. kolejkach Leicester zajmuje dopiero 16. miejsce w Premier League z dorobkiem 10 punktów. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko 2 oczka. W następnym meczu zmierzą się na wyjeździe z Brentford.