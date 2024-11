Leicester City reaguje po porażce w Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steve Cooper

Steve Cooper zwolniony z Leicester City

Leicester City ogłosiło w niedzielne popołudnie, że zwolniło Steve’a Coopera ze stanowiska menedżera. 44-laetni Walijczyk objął funkcję przed sezonem 2024/2025, ale jego kadencja nie trwała długo. Klub postanowił zakończyć współpracę z trenerem po serii niezadowalających wyników, a ostatecznym gwoździem do trumny okazała się sobotnia porażka z Chelsea FC (1:2) w ramach 12. kolejki Premier League.

W poprzednim sezonie angielski zespół wywalczył awans do elity. Menedżer, który poprowadził drużynę do tego sukcesu, czyli Enzo Maresca, opuścił klub i przeszedł do The Blues. Jego odejście było dużym ciosem dla drużyny, która musiała stanąć przed wyzwaniem znalezienia następcy. Okazało się, że Steve Cooper nie stanął na wysokości zadania i odchodzi po 14 we wszystkich rozgrywkach.

Steve Cooper swoją karierę trenerską rozpoczął od pracy z młodzieżowymi drużynami Liverpoolu, gdzie zdobywał cenne doświadczenie. Następnie objął stanowisko trenera angielskiej reprezentacji do lat 17. Jego pierwszym poważnym wyzwaniem w seniorskiej piłce było objęcie Swansea City, a później przejęcie Nottingham Forest, z którym awansował do Premier League.

Leicester City zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. W nadchodzącej kolejce mistrzowie Anglii z 2016 roku staną do rywalizacji z Brentford FC.