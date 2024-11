Neymar może wrócić do Europy. Klub reprezentanta Polski pyta o gwiazdę

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Fenerbahce myśli o wielkim transferze, pytali o dostępność Neymara

Neymar latem ubiegłego roku postanowił opuścić Europę i kontynuować karierę w Saudi Pro League. Al-Hilal zapłaciło za byłą gwiazdę Paris Saint-Germain aż 90 milionów euro. Natomiast dotychczasowa przygoda 32-latka w Arabii Saudyjskiej nie należy do udanych.

Już na samym początku pobytu w nowym klubie Neymar doznał poważnej kontuzji. Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe, przez co musiał pauzować aż 11 miesięcy. Kolejny dramat wychowanka Santosu nastąpił w drugim meczu po jego powrocie. W starciu w ramach azjatyckiej Ligi Mistrzów nabawił się urazu uda, co wyklucza go z treningów minimum do połowy grudnia. Przez regularne problemy zdrowotne w barwach Al-Hilal zdołał wystąpić tylko w 7 spotkaniach. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował 3 asysty.

Ostatnio w zagranicznych mediach można było przeczytać, że przygoda Neymara w Arabii Saudyjskiej dobiega końca. Jego umowa wygasa latem przyszłego roku. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym nie zostanie ona przedłużona. Jeśli tak się stanie, gwiazdor reprezentacji Brazylii będzie musiał poszukać sobie nowego pracodawcy. Turecki dziennikarz Ersan Serdal poinformował, jaki klub byłby zainteresowany zakontraktowaniem Neymara na zasadzie wolnego transferu.

ÖZEL | Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen Neymar’ın menajeriyle aracılar vasıtasıyla iletişime geçerek transfer şartlarını sordu. pic.twitter.com/TrYPy0WHjg — Ersan Serdal (@ersanserdall) November 24, 2024

Według jego wiedzy kontrakt z Neymarem chce podpisać Fenerbahce. Drużyna, której trenerem jest Jose Mourinho skontaktowała się z agentem zawodnika za pomocą pośredników. Gdyby były gwiazdor FC Barcelony zdecydował się dołączyć do nowego zespołu jego klubowym kolegą zostałby reprezentant Polski – Sebastian Szymański.