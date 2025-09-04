Tottenham wchodzi w nową erę. Wielka zmiana po 24 latach

fot. PA Images Na zdjęciu: Daniel Levy

Levy opuszcza Tottenham. Rewolucja

Tottenham w czwartkowy wieczór przekazał sensacyjną informację. Po 24 latach ze stanowiska prezesa klubu ustąpił Daniel Levy, który sprawował tę funkcję od lutego 2001 roku. Jego praca nie była jednomyślnie oceniana przez kibiców, ale faktem jest, że to bardzo ważna postać dla całej historii Kogutów.

Pod jego rządami Tottenham na stałe dołączył do angielskiej czołówki i stał się jednym z najlepszych klubów w Premier League oraz całej Europie. W 2025 roku londyńczykom udało się przerwać posuchę i sięgnąć po trofeum – drużyna prowadzona przez Ange Postecoglou zdobyła Ligę Europy. Australijczyk nie utrzymał się jednak na stanowisku szkoleniowca, a zastąpił go Thomas Frank.

Levy nie będzie dłużej sprawował roli prezesa klubu. W oficjalnym oświadczeniu pożegnał się z kibicami oraz podziękował swoim współpracownikom.

Jestem dumny z pracy, którą wspólnie wykonaliśmy z innymi działaczami i pracownikami. Zbudowaliśmy ten klub, stając się jednym ze światowych liderów, który potrafi rywalizować na najwyższym poziomie. Zbudowaliśmy przede wszystkim społeczność. Miałem szczęście pracować z najlepszymi ludźmi w świecie piłki. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie przez te lata. Nie zawsze była to łatwa podróż, ale dokonaliśmy znaczących postępów. Będę nadal z pasją wspierał ten klub” – przekazał ustępujący Levy.