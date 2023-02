Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

The Athletic informuje o nowych faktach w sprawie dochodzenia Premier League przeciwko Manchesterowi City w sprawie nieprawidłowości finansowych. Dziennikarze podkreślają, że nikt w klubie nie wiedział o nadchodzących kłopotach, pracownicy, sztab oraz zawodnicy są zmartwieni zaistniałą sytuacją, jednak The Citizens wierzą w pozytywne zakończenie i traktują sprawę wyłącznie biznesowo.

Nikt w klubie nie wiedział o nadchodzących problemach

Guardiola jednym z pierwszych, którzy zostali poinformowani

The Citizens sprawę traktują wyłącznie biznesowo

Prezes Manchesteru City Khaldoon Al Mubarak spędził 45 minut w szatni gości na stadionie Tottenhamu Hotspur po niedzielnej porażce ze Spurs, a dyrektor naczelny Ferran Soriano dołączył do niego na pół godziny. Media przekonywały wcześniej, że spotkanie zostało zorganizowane, aby uprzedzić cały zespół przed nachodzącymi oskarżeniami. The Athletic uważa jednak, że spotkanie dotyczyło tylko i wyłącznie spraw piłkarskich i walki o tytuł Premier League, który oddala się po kolejnej wpadce drużyny Guardioli.

The Atheltic dodaje ponadto, że większość zawodników, sztab i pracowników klubu o poniedziałkowych zarzutach dowiedziało się z mediów lub od bliskich. Tylko nieliczni wiedzieli o tym wcześniej, a jednym z pierwszych został poinformowany Pep Guardiola. Na Etihad Stadium wybuchło ogromne poruszenie, a władze potrzebowały kilku godzin, aby uporządkować sytuację wewnątrz klubu.

Sytuacja ostatecznie uspokoiła się. Przypomniano zarzuty UEFA sprzed czterech lat, które poskutkowały wyrzuceniem z Ligi Mistrzów, jednak Manchester City przed Sportowym Sądem Arbitrażowym dowiódł swojej niewinności i obyło się ostatecznie bez żadnych konsekwencji dla The Citizens.

Oficjalne oświadczenie City pojawiło się jako pierwsze, wydane dwie godziny po ligowym. Klub wyraził w nim swoje „zaskoczenie” zarzutami, „szczególnie biorąc pod uwagę duże zaangażowanie i ogromną ilość szczegółowych materiałów, które Premier League otrzymała.

Piłkarze i sztab martwią się o swoją przyszłość

Kilka godzin później, zwrócono się do zawodników i sztabu po treningu. Wszyscy usłyszeli wcześniej już o zarzutach, ale władze City, w tym Soriano, powtórzyli, że klub nie zrobił nic złego i przyrzekli oczyścić swoje imię. To była ta sama wiadomość, co przed laty.

Wiele historii dopisano też do cytatu Guardioli z maja zeszłego roku, w którym powiedział: – Jeśli mnie okłamiesz, nie będzie mnie tutaj. Odejdę. – pisano sugerując, że menedżer może opuścić klub, jednak źródła chciały pozostać anonimowe. Ponadto klub nie kontaktował się z agentami zawodników. Nawet, jeśli zostaną uznanych za winnych to będą się odwoływać od tych decyzji, a to może zająć miesiące, jeśli nie lata. Manchester City tą sprawę traktuje stricte biznesowo, nie piłkarsko.

Również możliwość odebrania City pucharów czy nawet wyrzucenia z Premier League jest traktowana przez media jako jedna z wielu opcji, choć te wymieniane są te jako najgorsze. The Athletic podkreśla, że sprawa może potoczyć się w różnych kierunkach i na takie spekulacje jest zdecydowanie za wcześnie, choć nic nie można wykluczyć. Obecnie to tylko medialna gra.

City uchyliło zakaz Ligi Mistrzów częściowo dlatego, że własne zasady UEFA stanowią, że rzekome naruszenia, które miały miejsce ponad pięć lat wcześniej zostają przedawnione. W Premier League nie ma takich ograniczeń, co można uznać za oznakę niebezpieczeństwa dla City, ale Obywatele odparli też zarzuty, które nie uległy przedawnieniu. W klubie podkreślają również szereg drobnych błędów w oświadczeniu Premier League. Mimo to obie strony mogą się odwoływać od dalszych decyzji i prawdopodobnie szykuje się dłuższy proces.

Nieuchronnie nadejdzie jednak okres niepewności dla Manchesteru City, który w związku z prowadzonym dochodzeniem może mieć problem z odnowieniem kontraktów lub sprowadzeniem nowych zawodników. Wszystko będzie zależeć od woli piłkarzy, którzy zdecydują, czy chcą wiązać przyszłość z klubem w tym niepewnym okresie. The Athletic zaznacza jednak, że klub nie zamierza zmieniać swoich planów transferowych.

