PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gary Neville po porażce Manchesteru City z Tottenhamem stwierdził, że “coś jest nie w porządku” z dyspozycją Obywateli w tym sezonie. Ekspert Sky Sports dodał, że zespół Pepa Guardioli “nie jest tak silny” jak wcześniej.

Manchester City przegrał wyjazdowe starcie z Tottenhamem

Obywatele nie wykorzystali szansy na zmniejszenie strat do Arsenalu

Na temat postawy drużyny Guardioli wypowiedział się Gary Neville

Guardiola to geniusz, ale..

Tottenham wygrał 1-0 dzięki bramce Harry’ego Kane’a, który wpisał się na listę strzelców w pierwszej połowie. City nie wykorzystało szansy na zmniejszenie dystansu do liderów Premier League – Arsenalu. Kanonierzy w sobotę musieli uznać wyższość Evertonu.

Neville, opisując grę Guardioli, wspomniał o postawie City, które w zeszłym miesiącu na Etihad przegrywało 0:2 z Tottenhamem, i zasugerował, że Hiszpan “pomylił się” w ten weekend w północnym Londynie.

– Pamiętam, kiedy w styczniu Tottenham wyszedł na prowadzenie 2-0 na Etihad i powiedziałem, że Pep Guardiola zbyt dużo kombinuje już od kilku tygodni. Dzisiaj czułem to samo, kiedy zobaczyłem, że w składzie nie ma Kevina De Bruyne, a Ruben Dias i Aymeric Laporte nadal są na ławce – twierdzi Gary Neville.

– Nigdy nie można spisać Manchesteru City na straty. To wręcz żenujące, że czasami siedzisz tutaj i mówisz, że Guardiola się pomylił, zwłaszcza gdy tyle razy udowadnia, że ma rację, tak jak ostatecznie zrobił to kilka tygodni temu. Ale coś jest nie w porządku w Man City. Pep Guardiola to geniusz, ale zdarzają się sytuacje, w których zasługuje na krytykę. To bardzo dziwny okres pod względem tego, co aktualnie się dzieje na Etihad – dodał ekspert Sky Sports.