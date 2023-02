PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Premier League opublikowała oficjalny komunikat, w którym zawarto informację dotyczącą szeregu naruszeń, jakich dopuścił się Manchester City. Obywatele mogą spodziewać się poważnych kar, takich jak odjęcie punktów

Manchester City został oskarżony przez Premier League o naruszenie licznych przepisów

Niezgodne z prawem działania Obywateli dotyczą kwestii finansowych

Sprawie przyjrzy się niezależna komisja

Poważne oskarżenia Premier League wobec działań City

“Zgodnie z regułą Premier League W.82.1, Premier League potwierdza, że przekazała dzisiaj szereg domniemanych naruszeń reguł Premier League przez klub Manchester City do Komisji zgodnie z regułą Premier League W.3.4.” – tak rozpoczyna się oficjalny komunikat zamieszczony na stronie angielskich rozgrywek.

Co to oznacza w praktyce? Niżej zawarto szczegóły nieprawidłowych działań City i przepisów, które naruszył klub z Etihad Stadium:

“W odniesieniu do każdego z sezonów od 2009/10 do 2017/18 włącznie, przepisy Premier League mające zastosowanie w tych sezonach, które wymagały dostarczenia przez klub członkowski Premier League, w najwyższej dobrej wierze, dokładnych informacji finansowych dających prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej klubu, w szczególności w zakresie jego przychodów (w tym przychodów ze sponsoringu), podmiotów powiązanych oraz kosztów działalności”.

Klub z niebieskiej części Manchesteru miał naruszyć przepisy dotyczące zeznań finansowych za lata 2009-2018. Drugi zestaw naruszeń dotyczy rzekomego złamania zasad „wymagających od klubu członkowskiego uwzględnienia pełnych szczegółów wynagrodzenia menedżera” w sezonach od 2009/10 do 2012/13.

Trzecia lista obejmuje zasady Financial Fair Play, czwarty podpunkt zawiera “zasady Premier League dotyczące rentowności i zrównoważonego rozwoju”, natomiast piąty odnosi się do “reguł zobowiązujących klub członkowski do współpracy i pomocy Premier League w jej dochodzeniach, w tym poprzez dostarczanie dokumentów i informacji Premier League”.

Całej sprawie przyjrzy się niezależna komisja, której działania pozostaną poufne niejawne aż do publikacji ostatecznego rozstrzygnięcia. Liga nie zamierza komentować tej sprawy aż do odwołania.