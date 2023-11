Manchester United zawodzi od początku sezonu 2023/2024. Porażka z Kopenhagą w oczach wielu przelała czarę goryczy, choć do zwolnienia Erika ten Haga jeszcze nie dojdzie. Rasmus Hojlund publicznie wsparł swojego menedżera.

fot. Imago/Nigel Keene Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United nieustannie rozczarowuje fatalnymi wynikami

Pozycja Erika ten Haga na ławce trenerskiej klubu jest coraz słabsza

Rasmus Hojlund publicznie wsparł swojego menedżera

Ten Hag odbuduje swoją drużynę?

Manchester United znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Po środowej kompromitującej porażce z Kopenhagą znacząco skomplikowała się kwestia awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wcześniej Czerwone Diabły rozczarowały także na krajowym podwórku, gdzie miały bić się o czołowe lokaty, a tymczasem zajmują miejsce w środku stawki.

Na Old Trafford mnóstwo rzeczy nie funkcjonuje tak, jak powinno. Pomimo kosztownych transferów Manchester United prezentuje się bardzo słabo, a odpowiedzialność za mizerne rezultaty spoczywa na Eriku ten Hagu. Kibice nie wierzą w poprawę pod wodzą holenderskiego menedżera i domagają się jego zwolnienia. Władze klubu chcą poczekać na rozwój wydarzeń, w nadziei na lepsze wyniki.

W mediach pojawiają się sugestie, że ten Hag nie ma najlepszych relacji z piłkarzami Manchesteru United, którzy nie do końca akceptują niektóre z jego decyzji. Rasmus Hojlund publicznie wsparł swojego menedżera zapewniając.

– Erik ten Hag to naprawdę dobry trener. Dba o najdrobniejsze detale, bardzo mi pomaga, daje dużo pewności siebie i wspiera. Moim zdaniem każdy piłkarz w szatni go wspiera. Mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu, zanim Manchester United odwróci losy tego sezonu.

– To irytujące i frustrujące, że strzelam gole, a nie wygrywamy meczu. Nie mogę jednak w tym temacie wiele zrobić. Taki jest futbol – mówi duński snajper.

Zobacz również: Roberto De Zerbi chwali swojego piłkarza. Jednocześnie wymaga coraz więcej