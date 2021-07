Telegram z Wysp: Na Zachodzie ze zmianami

Na chwilę zapomnijmy o Mistrzostwach Europy. O wszystkich emocjach, pozytywnych i negatywnych wydarzeniach. Wróćmy tam, gdzie wszystko się zaczęło. Telegram z Wysp is coming home. Sprawdźmy, co przez nieco ponad miesiąc działo się w Anglii. Czy Premier League doświadczyła zmian, które rozpalają dyskusje? Czy wydarzenia, które już miały miejsce, możemy podsumować jednym wyrażeniem – “liga będzie ciekawsza”? Jeżeli angielska ekstraklasa może być jeszcze bardziej ekscytująca, wiele wskazuje na to, że zbliżające się rozgrywki w tej materii osiągną zenit.

Premier League wraca 13 sierpnia, jednak już teraz zastanawiamy się, co czeka nas w kolejnym sezonie

Ogromne zmiany zaszły w Tottenhamie i Evertonie – dla obu klubów może oznaczać to nowe otwarcie lub…

Dwa transfery wzbudzają emocje większe niż inne ruchy – jeden z nich został już potwierdzony, drugi jest w fazie finalizacji

Czy ktokolwiek chce trenować Tottenham?

Kto z Was nie chciałby pracować w jednym z najlepszych klubów Premier League? Zapewne niewielu odrzuciłoby propozycję decydowania o losach zespołu należącego do klasycznego top six. Okazuje się, że teoria ma się nijak do rzeczywistości, a zatrudnienie w Tottenhamie nie jest wystarczająco atrakcyjne dla wielu rozmaitych szkoleniowców. Daniel Levy musiał zmierzyć się negatywną prasą, której sam zawinił. Po długich poszukiwaniach wybór padł na Nuno Espirito Santo, który w poprzednim sezonie odpowiadał za wyniki Wolverhampton. Portugalczyk to uznana marka w swoim fachu, jednak…

W minionych rozgrywkach Wilki nie imponowały. Nie tylko wynikami, ale także stylem. Spotkania z udziałem ekipy z Molineux nie należały do najbardziej atrakcyjnych. Wydawało się, że po rozstaniu z Wolves Nuno obejmie klub pokroju Crystal Palace, ewentualnie przeprowadzi się w zdecydowanie bardziej przyjazne klimatem rejony świata, tymczasem prezes Spurs zapewnił mu niespodziewany awans. Portugalczyk to bez wątpienia solidny fachowiec, jednak…

✍️ Welcome to Tottenham Hotspur, Nuno Espírito Santo.#WelcomeNuno — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021

Północny Londyn od dłuższego czasu nie jest miejsce, w którym można w spokoju koncentrować się na swojej pracy. Tottenham potrzebuje swoistej rewolucji, która w przypadku sprzedaży Harry’ego Kane’a rozpocznie się samoistnie. Nuno w Spurs to projekt równie ciekawy, co ryzykowny. Samuel Luckhurst z Manchester Evening Nevs już po ogłoszeniu nowego opiekuna dwukrotnych mistrzów Anglii zdradził przebieg negocjacji z potencjalnymi kandydatami:

Tottenham po spotkaniach Conte był przekonany, że potrzebuje trenera z pasją, a Fonseca był zbyt miękki w rozmowach kwalifikacyjnych. Nuno Espirito Santo został wykluczony kilka tygodni temu – klub nie lubi jego stylu gry i uznał go za drogiego. A jednak został trenerem Spurs.

Tottenham were convinced from Conte meetings they needed a passionate coach and Fonseca was too soft in interviews. Nuno Espirito Santo was ruled out weeks ago, club dislike his style of play and deemed him expensive. Yet he's the Tottenham coach. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) June 30, 2021

Oczywiście – czas pokaże. Jednak… sukces Nuno Espirito Santo w roli szkoleniowca Tottenhamu będzie dla mnie dużym zaskoczeniem.

Liga Mistrzów z Liverpoolem, europejskie puchary z Evertonem

Są piłkarze, nie ma drużyny. Trudno o lepsze określenie aktualnej sytuacji Evertonu. Carlo Ancelotti nie spełnił pokładanych w nim nadziei i bez wahania opuścił okręt, któremu nie nadał żadnego kierunku. Półtora roku pracy Włocha na Goodison Park nie przyniosło zmian, których oczekiwali fani The Toffees. Everton nadal jest w tym samym miejscu, w którym znajdował się przed rozpoczęciem współpracy z jednym z najlepszych szkoleniowców w historii futbolu. Królewskie ambicje włodarzy ekipy z Merseyside sięgały Ligi Mistrzów, a umiejętności wystarczyło na 10. miejsce w Premier League.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021

Stery zbłąkanego statku objął Rafa Benitez. Niektórzy fani Liverpoolu nie mogą pogodzić się z tym, że Hiszpan niegdyś pracował na Anfield, a dzisiaj rozpoczyna przygodę z niebieską częścią Merseyside. Wśród osób, którym przeszkadza taka zmiana barw, są zapewne także kibice Evertonu. Zatrudnienie 61-latka to wyjątkowe wydarzenie w historii miasta – przed nim tylko William Edward Barclay prowadził oba kluby. Mimo emocji, jakie w niektórych rozpala przeszłość Rafy, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia w kwestii tego, co były opiekun The Reds może “dać” The Toffees. Może brzmi to nieco zbyt odważnie?, ale jeżeli Benitez nie zaprowadzi porządku na Goodison Park i nie wprowadzi swoich podopiecznych do (przynajmniej) europejskich pucharów, dla Evertonu już nie ma nadziei.

Rafael Benitez wraca do Premier League po absolutnie niesatysfakcjonującej przygodzie w Państwie Środka i żądny rewanżu za niezbyt udany epizod na St. James’ Park. W Newcastle zaskarbił sobie miłość trybun, jednak nie stworzył nici porozumienia z władzami klubu. Podpisując kontrakt z Evertonem. na pewno nie musi martwić się o budżet – w ciągu ostatnich pięciu lat tylko trzy kluby w Anglii (City, United i Chelsea) były bardziej aktywne na rynku transferowym.

Transfer miesiąca: Jadon Sancho

Strasznie głośno, niesamowicie blisko. Hans-Joachim Watzke potwierdził porozumienie BVB z Manchesterem United w sprawie transferu Jadona Sancho. Czerwone Diabły w końcu dopięły swego i wzmacniają skład jednym z najbardziej perspektywicznych piłkarzy. Dla MU to przełomowy ruch, który ma pozwolić wicemistrzom Anglii na nawiązanie wyrównanej walki z lokalnym rywalem i zdecydowanie mocniejsze zaznaczenie swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Zgodnie z informacjami, które podał The Times, Borussia otrzyma 85 mln € od United – kwota została rozłożona na pięć rat, każda w wysokości 17 mln €. Sancho podpisze umowę do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Na transferze 21-latka zarobi także City. Obywatele zagwarantowali sobie 15% od kwoty sprzedaży, co oznacza zysk w wysokości 12,8 mln €.

🎙 Watzke:



"We reached a general agreement with Manchester United on the transfer of Jadon Sancho, pending full completion, as there are still some formalities to agree on and the medical check to be completed." — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2021

Transfer miesiąca numer dwa: Patson Daka

Większe emocje na Wyspach budzi pozyskanie Sancho, z czy trudno się sprzeczać. Jednak w cieniu tej operacji kryje się nie mniej interesująca zmiana klubowych barw. Patson Daka przeprowadził się z Salzburga do Leicester i ma stanowić o sile ataku Lisów. Zambijczyk kosztował 30 mln €, co wydaje się wręcz promocyjną ceną za kartę tak utalentowanego zawodnika. W poprzednim sezonie Zambijczyk zdobył – uwaga – 34 bramki w 42 meczach. Ten imponujący dorobek wzbogacił 12 asystami. Statystyki 22-latka są imponujące. Szybki, silny, zwinny – trudno o lepszego kandydata do gry ma boiskach Premier League. Dzięki takim transferom drużyna z King Power Stadium może z powodzeniem rywalizować o miejsce w czołowej czwórce.