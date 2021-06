Everton zakończył poszukiwanie nowego trenera. Nowym opiekunem klubu z siedzibą na Goodison Park został Rafael Benitez, który pracował już między innymi jako opiekun Liverpoolu. Hiszpan podpisał umowę na trzy lata.

Everton po około miesiącu poszukiwań zatrudnił nowego trenera

Klub z siedzibą na Goodison Park poprowadzi Rafael Benitez

Hiszpan prowadził kiedyś z sukcesami odwiecznego rywala The Toffees, czyli Liverpool

Benitez wraca do Premier League

Everton w kampanii 2020/2021 miał wedrzeć się do ścisłej angielskiej czołówki i wywalczyć kwalifikację do europejskich pucharów. Ten scenariusz był bliski realizacji. The Toffees po kilku kolejkach znajdowali się na szczycie tabeli i niektórzy myśleli, że mogą powalczyć o mistrzostwo Anglii. Tak się jednak nie stało. Wraz z upływem czasu wyniki Evertonu były coraz gorsze, a zespół finalnie zajął dziesiątą lokatę.

W przerwie przed nowym sezonem, Everton musiał nieoczekiwanie szukać nowego trenera. Propozycję z Realu Madryt przyjął bowiem Carlo Ancelotti. Znalezienie kogoś o podobnych umiejętnościach nie jest łatwe, o czym najlepiej przekonali się The Toffees. Negocjacje z różnymi kandydatami trwały około miesiąc. Ostatecznie udało znaleźć się nowego szkoleniowca.

Wybór włodarzy klubu z siedzibą na Goodison Park rozzłościł sporą część fanów Evertonu. Rafael Benitez nie jest bowiem mile widziany w tym zespole ze względu na to, że w przeszłości trenował Liverpool. Sympatycy The Toffees wywieszali w okolicy stadionu nieprzychylne Hiszpanowi transparenty.

61-letni szkoleniowiec może przekonać do siebie sceptyków swoim warsztatem trenerskim. Rafael Benitez wygrał bowiem wiele trofeów. Najcenniejszy jest z pewnością triumf w Lidze Mistrzów, gdy opiekował się The Reds (2005).

Benitez wraca na ławkę trenerską po półrocznej przerwie. Jego ostatnim klubem był chiński Dalian Professional. Wcześniej prowadził między innymi: Liverpool, Chelsea, Real Madryt, czy Napoli. Jako menedżer Evertonu oficjalnie zadebiutuje 14 sierpnia przeciwko Southampton w pierwszej kolejce Premier League.

