Ból głowy Southgate’a. Trzech Anglików kontuzjowanych

Dwa spotkania, które odbyły się w sobotnie popołudnie na boiskach Premier League przysporzyły bólu głowy Garethowi Southgate’owi. W starciu Chelsea z Manchesterem City (0:1) boisko z kontuzją opuścił Reece James, zaś meczu przeciwko Aston Villi nie dokończyli Luke Shaw i Harry Maguire.

Pierwsze sobotnie spotkania Premier League nie miały dobrego przebiegu dla reprezentacji Anglii

Kontuzję odniosło aż trzech reprezentantów Synów Albionu: Reece James z Chelsea, oraz Luke Shaw i Harry Maguire z Manchesteru United

Problemy Garetha Southgate’a

Sobotnie spotkania Premier League rozpoczęły się od szlagieru pomiędzy Chelsea i Manchesterem City oraz pojedynku Manchesteru United z Aston Villą. Przebieg obu meczów nie mógł spodobać się Garethowi Southgate’owi. Boisko przedwcześnie opuściło łącznie aż trzech reprezentantów Anglii występujących w linii defensywnej.

Reece James opuścił boisko przed upływem połowy godziny

Reece James rozpoczął w wyjściowym składzie spotkanie wagi ciężkiej w barwach Chelsea. Zajął miejsce na prawym wahadle, ale nie pomógł swojej drużynie przez długi czas. W 29. minucie zderzył się z Jackiem Grealishem, po czym zasygnalizował uraz kostki. Opuścił boisko, a jego miejsce zajął Thiago Silva, w wyniku czego na prawą stronę przesunął się Cesar Azpilicueta.

Dwie kontuzje angielskich Czerwonych Diabłów

O ile jednak Reece James jest dla Garetha Southgate’a głównie opcją rezerwową, o tyle w starciu na Old Trafford kontuzji doznało dwóch podstawowych zawodników wicemistrzów Europy.

Luke Shaw jest podstawowym graczem Manchesteru United. Do tej pory rozegrał wszystkie minuty w Premier League. Ta seria została przerwana jeszcze w pierwszej połowie starcia z Aston Villą. 26-latek narzekał na uraz mięśniowy i zmienił go Diogo Dalot. Zanim został zmieniony, ostro we znaki Anglikowi dawał się kandydat do gry w reprezentacji Polski, Matty Cash. Po jednym pojedynku z obrońcą rywali Shaw obejrzał żółtą kartkę.

Na początku drugiej odsłony Harry Maguire zderzył się zaś z Tyronem Mingsem. Wydawało się, że to jedynie powierzchowny uraz, ale stoper nie zdołał na długo powrócić do gry. Ostatecznie opuścił boisko w 67. minucie, a zmienił go Victor Lindeloef.

Nie wiadomo jeszcze, jak groźne są poszczególne urazy reprezentantów Anglii. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że Gareth Southgate będzie musiał radzić sobie w trakcie październikowej przerwy bez dwóch filarów formacji defensywnej, a także bez solidnego zmiennika, Reece’a Jamesa.

