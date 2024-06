Sarri otrzymał ofertę z Premier League, ale nie jest zainteresowany

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Sarri nie jest zainteresowany pracą w Leicester City

Leicester City w swojej historii stawiali już na włoskich szkoleniowców. Przypomnijmy, że Lisy sensacyjnie sięgnęli po tytuł Premier League pod wodzą Claudio Ranieriego kilka lat temu. Teraz klub wyraził zainteresowanie Maurizio Sarrim. Leicester właśnie zapewniło sobie awans z powrotem do Premier League, zajmując pierwsze miejsce w tabeli Championship.

Pomimo zainteresowanie ze strony Lisów, Sportitalia donosi, że Sarri nie jest zainteresowany dołączeniem do tego klubu i czeka na bardziej intrygujące propozycje. Włoch już wcześniej był łączony z takimi klubami jak Fiorentina, Bologna i Panathinaikos. Decyzja o wyborze kolejnego klubu jest dla niego kluczowa, gdyż chce znaleźć projekt, który będzie go odpowiednio angażował i satysfakcjonował.

Leicester City, mając na uwadze sukcesy włoskich trenerów w przeszłości, liczy na to, że Sarri mógłby być odpowiednim kandydatem do prowadzenia zespołu po planowanym odejściu Enzo Maresci do Chelsea tego lata.

Dla Leicester City zatrudnienie doświadczonego trenera, takiego jak Sarri, mogłoby oznaczać stabilizację w Premier League, której oczekują. Sarri, z kolei, szuka oferty, która będzie bardziej odpowiadała jego ambicjom i oczekiwaniom. Wydaje się, że obecnie angielski klub, którego nadrzędnym celem będzie utrzymanie w angielskiej ekstraklasie ma małe szansę, by przekonać Sarriego.

