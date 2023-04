PressFocus Na zdjęciu: Ryan Mason

Ryan Mason tymczasowo objął Tottenham Hotspur

Koguty ciągle nie zatrudniły stałego menedżera po zwolnieniu Antonio Conte

Spurs rozmawiają m.in. z Julianem Nagelsmannem

Najpierw Man United, a później Liverpool. Mason rzucony na głęboką wodę

Najbliższe dwa spotkania ligowe Tottenhamu Hotspur to rywalizacje z Manchesterem United (27.04) oraz Liverpoolem (30.04). Koguty w ostatniej serii gier zostały rozgromione przez Newcastle United (1:6), a po tym meczu posadę tymczasowego trenera stracił Cristian Stellini. Jego miejsce zajął Ryan Mason, który tę funkcję piastował już w okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku.

Spurs wciąż marzą o awansie do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, ale nie będzie o to łatwo. Ryan Mason wziął udział w konferencji prasowej i przyznał, że czuje się gotowy do podjęcia nowego wyzwania.

– Jestem gotowy. Nie mam wątpliwości. Przed nami niezwykle ważny mecz w czwartek, kolejny w niedzielę, więc zadanie z mojej strony polega na tym, aby w pełni się do tego przygotować. Potrzebujemy reakcji po ostatniej porażce. Nie tylko od zawodników, od całego klubu. To było rozczarowujące – powiedział Ryan Mason przed starciem z Manchesterem United.

– Wierzę w tę grupę. Byłem zawodowym piłkarzem wystarczająco długo, aby wiedzieć, że sprawy mogą się szybko odwrócić. Jedno spotkanie może zmienić wszystko – dodał ex-piłkarz Tottenhamu Hotspur.