Ronaldo i Varane przekonają Zidane’a? Manchester United ma plan

Ole Gunnar Solskjaer raczej nie ma przyszłości na Old Trafford. Władze Manchesteru United powoli tracą cierpliwość i szukają nowych rozwiązań. Według brytyjskich mediów, Czerwone Diabły zintensyfikowały starania mające na celu przekonanie Zinedine'a Zidane'a.

Po słabych wynikach drużyny w ostatnim czasie posada menedżera Manchesteru United Ole Gunnara Solskjaera wisi na włosku

Głównym kandydatem klubu z Old Trafford do zastąpienia Norwega jest Zinedine Zidane

Według brytyjskich mediów Czerwone Diabły zintensyfikowały ostatnio starania mające na celu namówienie Francuza do objęcia drużyny

Manchester United próbuje przekonać Zidane’a

Po serii fatalnych występów i trzech porażkach w czterech ostatnich spotkaniach, Manchester United zajmuje obecnie dopiero szóste miejsce w tabeli Premier League. Klub z Old Trafford, który miał walczyć w tym sezonie po mistrzowski tytuł, traci już dziewięć punktów do liderującej Chelsea. Mimo słabych wyników drużyny władze klubu na razie nie zdecydowały się na zwolnienie Ole Gunnara Solskjaera, ale nie ma wątpliwości, że jego posada jest poważnie zagrożona.

Według informacji Sunday Times Manchester United ma już kandydata do zastąpienia Norwega i jest nim Zinedine Zidane. Przedstawiciele Czerwonych Diabłów w ostatnim czasie zintensyfikowali działania w kierunku namówienia francuskiego szkoleniowca do przenosin do Anglii. W Manchesterze liczą również, że w przekonaniu byłego trenera Realu Madryt pomoże im także obecność w zespole jego dwóch dobrych znajomych ze stolicy Hiszpanii – Cristiano Ronaldo i Raphaela Varane’a.

Wcześniej brytyjskie media informowały, że Manchester United sporządził listę potencjalnych następców Solskjaera, na której znalazło się czterech szkoleniowców. Obok Zidane’a byli na niej Antonio Conte, Erik ten Hag i Brendan Rodgers. Conte był ponoć zainteresowany pracą na Old Trafford, ale nie zamierzał czekać dłużej na decyzje klubu i zdecydował się na objęcie innego klubu Premier League – Tottenhamu Hotspur.

Zmian na stanowisku menedżera Manchesteru United nie należy spodziewać się przed najbliższą kolejką Premier League, w ramach której Czerwone Diabły zagrają na wyjeździe z Watfordem.

