PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi na krótkiej liście Manchesteru United

W minioną sobotę dobiegł końca sezon dla Manchesteru United. „Czerwonym Diabłom” co prawda udało się sięgnąć po Puchar Anglii, ale ich dyspozycja na przestrzeni roku była daleka od ideału. Zespół z Old Trafford przeciętnie prezentował się w rozgrywkach Premier League, a z Ligi Mistrzów odpadł na etapie już fazy grupowej. Władze klubu wciąż rozważają przyszłość Erika ten Haga na stanowisku trenera. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Holender wkrótce pożegna się z drużyną.

W mediach przewija się sporo nazwisk, które mogłyby zasiąść za sterami Manchesteru United. A nowe informacje postanowił przekazać Alfredo Pedulla. Otóż na krótkiej liście życzeń władz z Old Trafford znalazł się Roberto De Zerbi. Co ciekawe, włoski dziennikarz zdradził, że „Czerwone Diabły” kontaktowały się już z włoskim szkoleniowcem. Jednak w pierwszej kolejności poznamy decyzje klubu dotyczącą przyszłości Erika ten Haga. Jeśli klub zdecyduje się na rozstanie z dotychczasowym trenerem, to bardzo możliwe, że zastąpi go były opiekun m.in. Szachtara Donieck.

Roberto De Zerbi obecnie jest wolnym szkoleniowcem na rynku. Kilka dni temu Brighton & Hove Albion ogłosiło zakończenie współpracy z Włochem. Strony poróżniła polityka transferowa, dlatego dotychczasowy szkoleniowiec zdecydował się opuścić drużynę „Mew” po dwóch latach prowadzenia.

Sprawdź także: Napastnik Manchesteru United pożegnał się z kibicami. “Na zawsze pozostanę Czerwonym Diabłem”