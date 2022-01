Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick i Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w ostatnim tygodniu ostro wypowiedział się na temat mentalności swoich kolegów z szatni Manchester United. Na słowa swojego podopiecznego od razu zareagował menedżer Ralf Rangnick.

Cristiano Ronaldo przyznał, że jego kolegom brakuje mentalności TOP3 Premier League

Do słów Portugalczyka odniósł się Ralf Rangnick

Niemiecki menedżer przyznał, że tylko merytoryczna krytyka pozwoli się rozwijać jego zespołowi

Ronaldo narzeka na kolegów

Portugalski snajper na Old Trafford wracał z wielkimi nadziejami, chcąc nawiązać do sukcesów z lat 2003-2009. Wówczas Manchester United z nim w składzie trzy razy triumfował w Premier League, raz wygrał Puchar Anglii, a dwa razy Puchar Ligi Angielskiej. Czerwonym Diabłom udało się również zwyciężyć w Lidze Mistrzów.

W bieżącym sezonie Manchester United raczej nie grozi powtórka z tych sukcesów. 20-krotni mistrzowie Anglii co prawda awansowali do 1/8 finału Champions League, ale w lidze angielskiej po 21. kolejkach zajmują dopiero 7. miejsce, tracąc do lidera Manchester City aż 22 punkty. Do 36-letniego napastnika trudno mieć jednak pretensje. On od momentu powrotu do Anglii prezentuje znakomitą dyspozycję. We wszystkich rozgrywkach, jak do tej pory, rozegrał 22 mecze i strzelił 14 goli. Gorzej, że do jego poziomu nie potrafią dostosować się inni piłkarze MU.

W jednym z wywiadów, 184-krotny reprezentant Portugalii przyznał, że jego kolegom z zespołu brakuje mentalności zwycięzców, co utrudnia United osiąganie sukcesów. – Nie akceptuje tego, że mentalność Man Utd jest niższa niż TOP 3 Premier League – stwierdził w rozmowie ze Sky Sports. Na te słowa od razu zareagował menedżer Red Devils, Ralf Rangnick.

Każdy może się wypowiedzieć

– Razem musimy pracować i razem rozwijać się jako zespół – odniósł się do słów Cristiano Ronaldo, niemiecki menedżer. – Jeśli z piłkarzami trzeba rozmawiać w bardzo bezpośredni sposób, to bardzo pomaga, nawet w szatni.

– Jeśli Cristiano albo ktoś inny, zwróci się do zawodników bezpośrednio w szatni albo na boisku, jest to bardziej niż mile widziane. Sam robię to z moim sztabem szkoleniowym w czasie prezentacji nagrań, przed meczem albo po nim. Niemniej, aby gracze rozwijali się indywidualnie, musimy również rozwijać się jako zespół. To jedyny sposób – dodał 63-latek.