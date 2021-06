Rafael Benitez jest blisko objęcia sterów w Evertonie. Z przekazanych informacji przez Sky Sports wynika, że klubowe władze są zadowolone z przeprowadzonych rozmów z hiszpańskim menadżerem. W najbliższych dniach obie strony zasiądą ponownie przy wspólnym stole, aby dopiąć szczegóły kontraktu.

Everton prowadzi zaawansowane rozmowy z Rafaelem Benitezem

Hiszpan od stycznia pozostawał bez pracy, po tym jak zakończył swoją przygodę w chińskiej ekstraklasie

Co ciekawe, 61-latek najlepsze momenty miał właśnie w Premier League, z kolei The Toffies od lat nie wygrali żadnego trofeum

Benitez łączony z Evertonem

Rafael Benitez opuścił chiński klub Dalian Yifang na początku tego roku. Według angielskich mediów wydaje się, że w najbliższym czasie powróci do Premier League dwa lata po odejściu z Newcastle United. Tym samym Hiszpan objąłby wolne stanowisko kierownicze po tym, jak Carlo Ancelotti przejął stery nad szatnią Królewskich.

Władze The Toffies rozmawiały również z byłym szefem Wilków – Nuno Espirito Santo, ale portugalski szkoleniowiec nie doszedł do porozumienia z klubem. Inną opcją braną pod uwagę był także David Moyes, który początkowo odmówił, a później zadeklarował swoją miłość do Młotów, podpisując z nimi nową umowę.

W konsekwencji z dostępnych trenerów, będących obecnie na rynku, Everton zadecydował się powierzyć szefostwo doświadczonemu już Benitezowi. Trzeba przyznać, że 61-latek ma bardzo bogate CV, lecz na przestrzeni ostatnich lat jego pomysły taktyczne znacznie straciły na sile, o czym świadczyły wyniki osiągane przez drużyny, które trenował Hiszpan. Sky Sports twierdzi, że The Toffies ogłoszą Beniteza nowym menadżerem jeszcze w tym tygodniu.

Czas wrócić do Premier League

Zdecydowanie najlepszym czasem w historii pracy Beniteza było prowadzenie Liverpoolu w latach 2004-2010. Hiszpański trener triumfował z The Reds w Lidze Mistrzów, Pucharze Anglii i Superpucharze UEFA.

Kolejną udaną przygodą trzeba nazwać związek Beniteza z Chelsea. Wówczas pojawił się na Stamford Bridge w 2013 r., a następnie wygrał z The Blues Ligę Europy i zajął nimi trzecie miejsce w Premier League.

Po nieudanych przeprowadzkach do Madrytu i Napoli, Rafael Benitez wrócił do Anglii w 2016 r., gdzie próbował poprawić grę piłkarzy Newcastle. Niestety Srokom nie udało się wtedy utrzymać w ekstraklasie, jednak Hiszpan zdołał wyciągnąć drużynę z prawdziwego dna i i po 10 miesiącach wprowadził klub z powrotem do Premier League. Przez kolejne dwa sezony Newcastle nie było w stanie zagrozić czołówce i kończyło sezony w środku stawki.

Przeczytaj również: Arnautovic zawieszony za haniebne zachowanie