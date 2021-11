Pressfocus Na zdjęciu: Turf Moor

O 15:00 na Turf Moor kibice mieli obejrzeć mecz Burnley – Tottenham. Spotkanie Premier League zostało jednak przełożone z powodu intensywnych opadów śniegu.

Śnieżyca przeszkodziła w rozegraniu meczu Premier League

Premier League w niedzielę 28 listopada sprawiła kibicom miły prezent. Na godzinę 17:30 w Londynie zaplanowano bowiem istny szlagier, czyli starcie Chelsea kontra Manchester United. Wcześniej liga angielska zaproponowała jednak fanom multiligę. Na 15:00 zaplanowano aż cztery potyczki. O tej godzinie miało rozpocząć się między innymi starcie Burnley – Tottenham

Pojedynek na Turf Moor zapowiadał się interesująco. Choć Burnley znajdowało się w strefie spadkowej, od kilku spotkań nie było łatwym rywalem. Potrafiło zatrzymać między innymi Chelsea i Crystal Palace. Z kolei Tottenham pragnął zrehabilitować się z kompromitującą porażkę 1:2 ze słoweńska Murą w Lidze Konferencji.

Do meczu ostatecznie nie doszło. Na Turf Moor od co najmniej kilkunastu godzin intensywnie padał śnieg. Służby robiły co mogły, aby doprowadzić boisku do stanu używalności. Włączona była podgrzewana murawa. Wysiłek zdał się jednak na nic i pojedynek został oficjalnie przełożony, chociaż Sean Dyche i Antonio Conte chcieli grać. Nie było to możliwe, ponieważ linie na boisku nie byłyby widoczne. Pozostaje zatem czekać na wyznaczenie nowego terminu meczu.

🚨 ❌ | Burnley vs Tottenham has been postponed due to the snowy weather conditions pic.twitter.com/0xxwa9AZyN — Football Daily (@footballdaily) November 28, 2021

