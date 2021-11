Pressfocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Sadio Mane i Mohamed Salah w styczniu udadzą się na Puchar Narodów Afryki. Aby zniwelować ich brak, Liverpool zamierza kupić nowego skrzydłowego.

Zimowe okno transferowe może być interesujące dla kibiców Liverpoolu

Na celowniku The Reds znalazł się Luis Diaz z FC Porto

Kolumbijczyk może trafić na Anfield już zimą

Liverpool może dokonać ciekawego wzmocnienia zimą

Sezon 2021/2022 jest dotychczas bardzo udany dla Liverpoolu. The Reds są uczestnikiem ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Kapitalnie idzie im również w Lidze Mistrzów gdzie wygrali wszystkie pięć spotkań. W Premier League są zaś wiceliderem tabeli, z punktem straty do Chelsea, która ma do rozegrania jeszcze swoją potyczkę.

Imponujące wyniki Liverpoolu nie miałyby miejsca, gdyby nie ich rewelacyjnie dysponowana ofensywa. W samej Premier League The Reds strzelili już 39 goli (najwięcej ze wszystkich klubów). Sadio Mane i Mohamed Salah odpowiadają za aż 18 bramek. Obu zabraknie jednak w styczniu. Wyjadą oni bowiem na Puchar Narodów Afryki.

Siła rażenia Liverpoolu bez Mane i Salaha zdecydowanie spadnie. Brak tych dwóch graczy może oznaczać stratę wielu cennych punktów. The Reds chcą temu zapobiec. W związku z tym planują kupno nowego skrzydłowego. Na celowniku angielskiego zespołu znalazł się Luis DIaz z FC Porto.

Juergen Klopp miał okazję obserwować tego gracza z bliska, ponieważ Porto grało z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Kolumbijczyk zrobił duże wrażenie na niemieckim trenerze, który jest entuzjastą pomysłu sprowadzenia go na Anfield już zimą. Diaz ma klauzulę odstępnego w wysokości 80 milionów euro. Porto może go jednak sprzedać, jeżeli pojawi się satysfakcjonująca propozycja za utalentowanego skrzydłowego, którym interesuje się także Chelsea i Newcastle. 24-latek w tym sezonie rozegrał 18 meczów. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył 2 asysty.

