Wyniki 14. kolejki Premier League. Brighton Hove&Albion w ostatniej chwili wyrwał remis w rywalizacji z West Hamem. Dużo goli i emocji było również w starciu Southampton FC z Leicester City.

Trwa fatalna passa Brighton Hove&Albion. Rewelacja początku sezonu nie wygrała dziesiątego meczu, licząc wszystkie rozgrywki. Remisu z West Ham jednak Mewy nie muszą uznać jako złego wyniku, wszak wyrównały rzutem na taśmę. Młoty, prowadził od 5. minuty po golu Tomasa Soucka. Sędzia z kolei nie uznał drugiego trafienia dla gospodarzy, autorstwa Michaila Antonio, który w momencie oddawania strzału, faulował rywala. W końcówce pierwszej połowy znakomitą szansę miał Jakub Moder, ale jego uderzenie w wielkim stylu obronił Łukasz Fabiański. Sposób na byłego reprezentanta Polski znalazł dopiero w 89. minucie Neal Maupay.

Bramek nie zobaczyli natomiast kibice na Molineux Stadium, gdzie Wolverhampton podejmował Burnley. Przewaga była po stronie gospodarzy, ale żaden z 14 strzałów nie zaskoczył bramkarza The Clarets.

Prawdziwy spektakl miał za to miejsce na St. Mary`s Stadium. I co najważniejsze, udział w tym miał reprezentant Polski. Pierwszą bramkę dla Southampton FC w meczu z Leicester City zdobył bowiem Jan Bednarek. Choć w 22. minucie zdołał wyrównać Johnny Evans, to jeszcze przed przerwą Święci ponownie objęli prowadzenie (trafienie Che Adamsa). Lisy odpowiedziały jednak zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy za sprawą Jamesa Maddisona. Mimo licznych szans z obydwu stron, więcej goli już nie padło.

