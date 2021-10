Źródło: Goal.pl / The Sun

Nowy trener Wolves, Bruno Lage zamierza zatrzymać Adama Traore na dłużej w drużynie. Muskularny skrzydłowy ma szansę zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem Wilków. Klub rozpoczął już rozmowy z agentem piłkarza, który wyraził chęć pozostania na Molineux.

Wolves odstraszą chętnych po Traore?

Latem Tottenham próbował pozyskać Adama Traore. Z Londynu doszły dwie konkretne oferty, ale Nuno Espirito Santo musiał obejść się smakiem. Inny Portugalczyk, czyli Bruno Lage jest zwolennikiem talentu Hiszpana, który od dawna wzbudza respekt wśród rywali. Swoją sylwetką bardziej przypomina strongmena, jednak wciąż operuje znakomitą szybkością, natomiast podczas walki bark w bark nie ma sobie równych.

Fue un placer conocer las instalaciones del @BancAlimentsBcn y a las grandes personas que ayudan día a día a contribuir con esa gran labor. Organizaciones como la vuestra son un orgullo.



Give and you will receive. 🤲🏾 pic.twitter.com/5rmsn38TXl — Adama Traoré Diarra (@AdamaTrd37) September 27, 2021

Wolves pragną zatrzymać swojego piłkarza na dłużej. Kontrakt Traore wygasa wraz z końcem następnego sezonu. Władze z Molineux chcą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, kiedy do końca umowy pozostałby tylko rok. Stąd też obie strony zasiadły do rozmów, aby szybko dojść do porozumienia.

Z wieści przekazanych przez The Sun możemy wywnioskować, że Wolverhampton oferuje Traore wielkie pieniądze. Piłkarz miałby zarabiać około 100 tyś. tygodniowo, co uczyniłoby go najlepiej zarabiającym graczem z kadry.

