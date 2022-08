Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Crystal Palace

W sobotę o godzinie 16:00 rozegrane zostały aż cztery mecze Premier League. Zapoznajcie się z naszą relacją z ich przebiegu. A warto, bo mecze obfitowały w wiele bramek i zwrotów akcji.

Orły wciąż latają wysoko, Everton ugrał pierwszy punkt

Crystal Palace pod wodzą Patricka Vieiry to drużyna, która zdaje się dojrzewać z miesiąca na miesiąc. Orły udowodniły to także w spotkaniu z Aston Villą, który gładko wygrały 3:1 po dwóch bramkach Zahy i trafieniu Matety. Co ciekawe to goście od 5 minut prowadzili po golu Watkinsa. Zaledwie 2 minuty później było już 1:1, a później strzelali już tylko gospodarze.

Wiele wskazywało na to, że spotkanie na Goodison Park między Evertonem i Nottingham Forest zakończy się zwycięstwem beniaminka Premier League. Forest po trafieniu Johnsona z 82 minuty prowadził 1:0, ale remis w ostatnich minutach uratował Demarai Gray. Anglik zapewnił tym samym The Toffees pierwszy punkt w sezonie.

Gole w końcówkach zapewniły zwycięstwa

Świadkami wielkich emocji byli kibice zgromadzeni w sobotę na Craven Cottage w Londynie, gdzie Fulham podejmował Brentford. Gospodarze już w 1 minucie objęli prowadzenie, które podwyższyli na 2:0 w 20 minucie po bramce Palhinii. Brentford jeszcze przed przerwą trafił na 1:2, a w 71 minucie do wyrównania doprowadził niezawodny Ivan Toney. Bohaterem spotkania został jednak nie kto inny, jak Aleksandar Mitrovic. Serb wykończył głową dośrodkowanie Mbabu i zapewnił Fulham zwycięstwo 3:2.

Pierwsza połowa spotkania Leicester z Southampton była toczona w wyjątkowo sennym tempie. Obie drużyny widać było nie spieszą się z atakami. Dopiero po przerwie obserwowaliśmy pierwsze trafienie, którego autorem był James Madisson. W 68 minucie do wyrównania doprowadził Che Adams, który wykorzystał dogranie Bella-Kotchapa. Szkot został bohaterem meczu, za sprawą trafienia z 84 minucie, którym zapewnił Świętym zwycięstwo na bardzo trudnym terenie. W końcówce meczu 26-latek miał szansę na skompletowanie hattricka, ale jego uderzenie zatrzymało się na słupku.

Wyniki sobotnich meczów 3. kolejki Premier League

Crystal Palace – Aston Villa 3:1 (1:1)

Watkins 5′, Zaha 7′, Zaha 58′, Mateta 71′

Everton – Nottingham Forest 1:1 (0:0)

Johnson 82′, Gray 88′

Fulham – Brentford 3:2 (2:1)

Reid 1′, Palhinha 20′, Norgaard 44′, Mitrovic 90′

Leicester – Southampton 1:2 (0:0)

Maddison 54′, Adams 68′, Adams 84′