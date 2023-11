Mateusz Musiałowski, a więc jeden z największych, a przynajmniej jeden z najbardziej medialnych talentów młodego pokolenia, ma za sobą znakomity miesiąc. Polak regularnie brał udział w akcjach bramkowych, co sprawiło, że został nominowany do nagrody najlepszego piłkarza Premier League 2.

IMAGO/ Propaganda Photo/ David Rawcliffe Na zdjęciu: Mateusz Musiałowski

Mateusz Musiałowski reprezentuje barwy drużyny do lat 21 Liverpoolu

Polak ma za sobą świetny miesiąc w koszulce młodzieżowej ekipy The Reds

To sprawiło, że został nominowany do indywidualnej nagrody w Premier League 2

Premier League 2. Musiałowski w gronie nominowanych do nagrody zawodnika miesiąca

Październik w wykonaniu młodzieżowej drużyny Liverpoolu to cztery mecze, w tym dwa w Premier League 2. Oprócz ligowych zmagań ekipa do lat 21 The Reds rozegrała także jedno spotkanie w EFL Trophy i pojedynek z Premier League International Cup. Bilans podopiecznych Barry’ego Lewtasa to zwycięstwo, dwa remisy i porażka.

Wiodącą postacią tej drużyny w minionym miesiącu był Mateusz Musiałowski. 20-latek w starciu z Crystal Palace (4:2) wpisał się na listę strzelców, w potyczce z Blackpool (2:5) zdobył bramkę i zanotował asystę, w meczu z Benficą celnie dogrywał do Jamesa McConella, a w rywalizacji z Leeds umieścił piłkę w siatce.

– Polski napastnik strzelił gola w każdym z październikowych meczów Liverpoolu, w tym wyrównującego w zremisowanym 2:2 meczu z Leeds, w którym The Reds przegrywali 2:0 – taka notka pojawiła się przy nominacji Musiałowskiego do nagrody zawodnika miesiąca w Premier League 2.

Ofensywnie usposobiony piłkarz z Częstochowy o indywidualne wyróżnienie walczy z siedmioma innymi graczami.

Pełna lista nominowanych do nagrody zawodnika października w Premier League 2: