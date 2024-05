Paqueta odpowiedział na zarzuty Angielskiej Federacji Piłkarskiej

Angielska Federacja Piłkarska (FA) potwierdziła, że Lucas Paqueta został oskarżony o naruszenie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Teraz do tych zarzutów odniósł się pomocnik West Ham United w mediach społecznościowych.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Paqueta ma czas do 3 czerwca, by odpowiedzieć na zarzuty

Lucas Paqueta jest podejrzewany o celowe otrzymywanie żółtych kartek w czterech meczach Premier League, co miało wpłynąć na rynek zakładów bukmacherskich w jego rodzimej Brazylii. Zarzuty pojawiły się po raz pierwszy w sierpniu ubiegłego roku, kiedy 26-letni zawodnik był objęty śledztwem przez FIFA i FA. Paqueta został przesłuchany przez FA, a następnie udostępnił im swój telefon. Pomocnik cały czas zaprzeczał wszystkim zarzutom i w marcu stwierdził, że jest “szczęśliwy, mogąc pomóc jak tylko może” w śledztwie.

FA wydało oświadczenie potwierdzające, że reprezentant Brazylii został oskarżony, ale nie podano jeszcze, czy i w jaki sposób zostanie ukarany. – Lucas Paqueta z West Ham United został oskarżony o naruszenie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich, w związku z rzekomymi naruszeniami przepisów FA E5 i F3. […] Zawodnik ma czas do 3 czerwca 2024, aby odpowiedzieć na te zarzuty, z możliwością wystąpienia o przedłużenie tego terminu. FA nie będzie komentować sprawy do jej zakończenia – napisano.

Paqueta zareagował na te zarzuty w mediach społecznościowych. – Jestem niezwykle zaskoczony i zasmucony, że FA postanowiło mnie oskarżyć. Przez dziewięć miesięcy współpracowałem na każdym etapie śledztwa i dostarczyłem wszelkie możliwe informacje. Zaprzeczam wszystkim zarzutom i będę walczył z całych sił, aby oczyścić swoje imię. Ze względu na toczący się proces, nie będę komentować tej sprawy dalej – oznajmił gracz.

Przed rozpoczęciem śledztwa Paqueta był mocno łączony z transferem do mistrza Premier League, Manchesteru City, który był gotów zapłacić za pomocnika około 80 milionów funtów. Transfer ostatecznie nie doszedł do skutku, a Paqueta pozostał w West Ham, gdzie w sezonie 2023-24 strzelił osiem goli i zanotował siedem asyst w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach.

