Chelsea FC pokonała Manchester United (4:3) po dwóch golach, odpowiednio, w 100. i 101. minucie

Obie te bramki ustrzelił Cole Palmer, a wcześniej jeszcze pewnie wykorzystał rzut karny

Anglik przyznał, że było to szalone spotkanie

“Gdy zobaczyliśmy, ile sędzia doliczył minut, dostaliśmy dodatkowej energii”

Piłkarze Chelsea FC oraz Manchesteru United sprezentowali swoim fanom w czwartek jednego z kandydatów do miana meczu sezonu.

Zaczęło się od dwóch szybkich goli The Blues, na które odpowiedziały tym samym Czerwone Diabły. Jeszcze na początku doliczonego czasu gry goście prowadzili zaś 3:2, tylko po to, by w 100. i 101. minucie Cole Palmer skompletował hat-tricka i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

– Szalone spotkanie! Gdy zobaczyliśmy, że sędzia doliczył osiem minut, to dało nam kopa. Szaleństwo. Nie wiedziałem, co mam robić. Gdy strzeliłem, biegałem w kółko. Nie ma nic lepszego, niż zwycięstwo w taki sposób – powiedział po ostatnim gwizdku bohater meczu.

Jego hat-trick zawierał dwa trafienia z rzutów karnych.

– Hat-trick to hat-trick. To dla mnie dopiero pierwszy. Bardzo się z niego cieszę. Miałem już kilka karnych w tym sezonie – dodał 21-latek.

Palmer rozegrał w tym sezonie już 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 21 bramek i 12 asyst.

