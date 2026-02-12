Nottingham zwolnił trzeciego trenera! Wiadomo, kogo zatrudnią

Nottingham Forest zdecydował, że Sean Dyche nie będzie dłużej trenerem zespołu. To już trzeci zwolniony szkoleniowiec w tym sezonie. Stery w klubie ma przejąć Vitor Pereira - twierdzi Matteo Moretto.

Dyche zwolniony z Nottingham! Ma go zastąpić Vitor Pereira

Nottingham Forest w poprzednim sezonie pod wodzą Nuno Espirito Santo sensacyjnie awansował do europejskich pucharów. 7. miejsce w Premier League zapewniło im grę w fazie ligowej Ligi Europy. Mimo to na początku bieżącej kampanii Portugalczyk został zwolniony z funkcji trenera. Chwilowo zastąpił go Ange Postecoglou, ale po miesiącu i on został zwolniony.

Misję poprawy wyników w lidze otrzymał Sean Dyche. Były szkoleniowiec takich drużyn jak Everton czy Burnley przyzwoicie sobie radził. W 25 meczach odniósł 10 zwycięstw, 5 remisów i zaliczył 10 porażek. Mimo to po ostatnim starciu Wolverhampton (0:0) został zwolniony.

Właściciel klubu z City Ground zwolnił w sezonie 2025/2026 już trzech trenerów. Czy ktoś będzie na tyle odważny, żeby podjąć się pracy w Nottingham? Z informacji Matteo Moretto wynika, że znalazł się śmiałek, który ma uratować Forest przed spadkiem. Nowym szkoleniowcem ma zostać Vitor Pereira, którego kibice Premier League dobrze znają. W przeszłości 57-latek pracował jako opiekun Wolves w latach 2024-2025. W swoim CV ma również takie drużyny jak Porto, Fenerbahce, Flamengo czy Al-Shabab.

Na ten moment Nottingham Forest zajmuje dopiero 17. miejsce w Premier League z dorobkiem 27 punktów. Nad strefą spadkową mają tylko 3 punkty przewagi. Następny mecz zagrają w czwartek (19 lutego) z Fenerbahce w Lidze Europy.