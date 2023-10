IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior (Arsenal)

Kanał Footballer Fits przygotował krótką serię pytań z piłkarzami Arsenalu

W nagraniu uczestniczyli Aaron Ramsdale, Gabriel Martinelli i Gabriel Jesus

W odpowiedział pojawił się nawet Jakub Kiwior

Arsenal. Kiwior zasłużył na “wyjątkowe” miano w szatni

Kto może pochwalić się najlepszym stylem? Kto raczej nie zaprosiłby swoich kolegów na obiad, a kto jako pierwszy miałby napisać książkę? Na kanale TikTokowym kanale Footballer Fits pojawiło się nagranie z udziałem Aarona Ramsdale’a, Gabriela Martinellego i Gabriela Jesusa. Piłkarze Arsenalu mierzyli się z pytaniami dotyczącymi ich kolegów z szatni.

Prowadzący nagranie koncentrował się na kwestiach, które możemy uznać za “lifstyle’owe”. Zawodników pytano między innymi o to, który z ich drużynowych partnerów jest… najśmieszniejszy. Aaron Ramsdale wskazał aż trzech kolegów – Bena White’a, Kierana Tierneya (obecnie wypożyczony do Realu Sociedad) i Roba Holdinga (we wrześniu odszedł do Crystal Palace), którzy “codziennie go rozśmieszają”, Gabriel Martinelli wytypował Fabio Vieirę, natomiast Gabriel Jesus stwierdził, że do tego miana aspiruje Ołeksand Zincznenko lub… Jakub Kiwior.

Dlaczego Polak? “Ponieważ nic nie mówi. Patrzysz na niego i…” – reakcja Gabriela Jesusa mówi sama za siebie. Całe nagranie można znaleźć poniżej: