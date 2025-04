Mohamed Salah miażdży. Nawet Robert Lewandowski nie ma podjazdu

Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah najlepszy pod względem liczb w ligach top 5

Mohamed Salah jest w obecnym sezonie w bardzo dobrej, a wręcz wyśmienitej formie. Z tego też powodu od wielu tygodni, a nawet miesięcy trwa spora walka o podpisanie nowego kontraktu z Egipcjaninem. Wydaje się jednak, że bliżej jest pozostania skrzydłowego w Liverpoolu niż odejścia z tego klubu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Niemniej liczby Salaha w tym sezonie są tak dobre, że aż trudno w to uwierzyć. Gwiazdor Liverpoolu zdobył bowiem najwięcej goli oraz asyst w ligach top 5 w tym sezonie. Mohamed Salah na koncie ma bowiem 27 trafień do bramki rywali oraz 17 asyst. Pod tym względem deklasuje konkurencje, w tym także Roberta Lewandowskiego, który dla porównania ma 38 goli oraz tylko trzy asysty.

Co więcej, Egipcjaninowi brakuje obecnie tylko pięciu trafień do wyrównania swojego osobistego rekordu z pierwszego sezonu w barwach Liverpoolu, kiedy to w kampanii 2017/18 zdobył aż 32 gole. Do końca sezonu w Premier League pozostało osiem kolejek, więc wydaje się, że wszystko jest możliwe. Pomimo 32 lat na karku Salah wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 55 milionów euro.

